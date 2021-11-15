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عمر شويل - جدة جواهر فري فاير 2021 اسرع طريقة شحن في 3 خطوات رسمية بالأيدي بعيدا عن الطرق المزيفة المنتشرة علي صفحات الأنترنت لذا نقدم لكم في هذا المقال طريقة الشحن من خلال الموقع الرسمي للعبة والتي لا يتطلب منكم سوي تنفيذ عدد من الخطوات البسيطة، بشرط أن يكون جهازك متوافق مع الإصدار الجديد للعبة فري فاير 2021 والتي من أبرزها مساحة الذاكرة الداخلية والعشوائية والمعالج، حيث يجب أن لا تقل الذاكرة الداخلية في جهازك عن 4 جيجا بايت، ولا تقل الذاكرة العشوائية أيضا عن 4 جيجا رام بالإضافة إلي المعالج الذي يجب أن يكون من الإصدارات الحديثة، كما يجب أن لا يقل نظام التشغيل عن 4.01 اندرويد.

جواهر فري فاير 2021

هناك 3 طرق شرعية يمكنكم استخدامهم في شحن لعبة فري فاير ولكن افضل طريقة يمكنكم اتباعها هي الدخول إلى الموقع الرسمي شوب تو جيم هذا الموقع المعتمد رسميا من جرينا فري فاير، لا يمكن حصر جوائز ومميزات موقع shop2game ولكن اهم هذه المزايا التي يقدمها هذا الموقع المصداقية الغير موجودة في أي موقع اخر والجوائز المجانية التي تمنحك عند إنهاء عمليات الشحن، وكذلك عدم التأخير في وصول الشحنات إلى حسابك والكثير من الهدايات المميزة التي تمنحك من موقع shop2game.

كيفية شحن جواهر free fire

طريقة شحن الجواهر من الموقع الرسمي تتطلب منك التسجيل في الموقع من خلال



الدخول علي رابط موقع shop2game

عليك باختيار اللعبة free fire

تحديد المدينة أو الدولة التي تسكن فيها.

اختيار طريقة التسجيل مثل (الأيدي أو الفيس بوك).

تسجيل الأيدي الخاص بك ID.

الضغط علي المربع التي بجواره (أنا لست روبوت)

تخطي التحقق من خلال الضغط علي الصور المطلوبة.

اختار طريقة الدفع المناسبة لك.

اختيار عدد الشحنات ثم التأكيد.

ونذكر عشاق اللعبة أن الطريقة السابقة هي الطريقة الرسمية في شحن لعبة فري فاير، وأما عن الطرق المجانية في هذه اللعبة تحتاج منك مجهود كبير كي تحصل على الجواهر لأنها ليست مجانية بدون مقابل، بلا هي بدون مقابل مادي نعم لكن مقابل خدمات يحب عليك عملها وذلك من خلال موقع oonoo .

عروض شحن فري فاير

عدد الجواهر أسعار الجواهر في حالة الشحن بـ 2200 تحصل علي 220 جوهرة هدية 20 دولار في حالة الشحن بـ 1080تحصل علي 108 جوهرة هدية 10 دولار في حالة الشحن بـ 530 تحصل علي 53 جوهرة هدية 5 دولار في حالة الشحن بـ 210 تحصل علي 21 جوهرة هدية 1 دولار

طريقة الفوز في لعبة فري فاير

يتباحث الكثيرون من عشاق لعبة free fire عن طرق الفوز فنوضح إليكم عبر الرابط التالي كيفية الفوز في فري فاير من خلال اتباع عدة نصائح هامة ينبغي غليك القيام بها أبرزها التالي:

عدم فتح المظلة مبكرا عند سقوطك من الطائرة حيث أن فتح المظلة يودي إلي تأخير عملية نزولك ويودي إلي نزول أصدقاءك قبلك. تجب ركوب المركبات إلى في حالة الطواري حيث أن السير بالمركبة يحدث صوت مرتفع يجعل الكثيرون يرونك. حاول الوصول إلى دروع الحماية أولا قبل البحث عن الأسلحة فان حمايتك من الموت اهم من قتلك للأعداء. استخدم سماعات الأذن باستمرار. استخدم طرق شحن فري فاير وجمع الأسلحة وحصن نفسك جيد. تجنب الدخول في الزحام واستخدم الخرائط المصغرة.

تتكون لعبة في قارينا فري فاير من 50 لاعب كل لاعب يبحث عن الطرق التي تساعده في الوصول إلي الفوز في اللعبة، فمن أهم الأسباب التي تساعدك في الفوز في لعبة قارينا فري فاير هو وجود الأسلحة أو الاداوت التي تشتري بها الملابس “جواهر فري فاير” كما أن هناك أسرار للفوز في اللعبة مثل إختيار زمن سقوط اللاعب من الطائرة.

وصلنا معكم إلي الختام والذي استعرض فيه الطريقة الصحيحة لشحن لعبة فري فاير بالأسعار والهدايا المجانية لذا في حالة مواجهتهم بأية استفسار ضعة أسفل هذا المقال اسرع طريقة لشحن جواهر فري فاير 2021 في 3 خطوات رسمية بالأيدي.