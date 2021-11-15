تتزايد اهتمامات المواطنين داخل السعودية في التعرف على سعر آيفون 13 برو max في السعودية والذي تم اصداره للي الآونة الأخيرة كأحد الإصدارات الأعلى القادمة من شركة ابل ويفضلها العديد من مواطني المملكة لما تتمتع به من مزايا تتعلق بجودة الكاميرا وقوة الأداء الداخلي للمعالج إلى جانب العديد من المواصفات والمزايا التقنية التي نقوم بوضعها أمامكم عبر الأجزاء التالية مع التعرف على اسعار هذا الجهاز داخل المملكة والمعرض في أشهر المواقع الإلكترونية التي تقدم الجهاز بفئاته المختلفة.

مواصفات ايفون 13 برو max في السعودية

يمتلك هذا الجهاز العديد من الامكانيات الداخلية والتي تتمثل في كل من الآتي

يأتي هذا الجهاز بثلاث اختيارات للمساحة الداخلية بين 128 جيجا او 256 او 512 جيجا مع رامات تبلغ 8 جيجا.

تأتي جودة الكاميرا الخلفية بشكل رباعي العدسة 12+12+12 ميجا بكسل بينما تأتى الكاميرا الاماميه بشكل ثنائي 12 ميجا بكسل + SL 3D camera.

يمتلك الهاتف القدرة على التصوير بخاصية البانوراما والقدرة على تصوير الفيديوهات بجودة مرتفعه تصل إلى FHD 1080p.

يزود الهاتف ببطارية لا يمكن إزالتها بينما تبلغ سعتها الداخلية حوالي 4352 مللي أمبير مع دعم الهاتف لشحن سريع يصل قدرته لنحو 20 وات.

تتنوع تصاميم الهاتف بألوان مختلفة بين اللون الفضي، الذهبي، جرافيت، ازرق فاتح.

يوفر الجهاز العديد من الامكانيات الداخلية والمتمثلة في تحرير الفيديو وإنشاء المستندات والتحكم بنقلها مع توفر اي كلود للجهاز ومشغل متنوع في صيغ الملفات الصوتية.

سعر آيفون 13 برو max في السعودية

تختلف أسعار هذا الجهاز داخل المملكة السعودية تبعًا للمساحة التخزينية الداخلية والتي تتعدد تبعًا للأسعار التالية والمطر حة بداخل موقع امازون السعودية

يتوفر جهاز آيفون 13 برو max داخل المملكة السعودية بسعر 5.199 ألف ريال سعودي وهذا للهاتف بمساحة 128 جيجا.

يأتي الإصدار الثاني من جهاز آيفون 13 برو max بمساحة متوسطة 256 جيجا بسعر يبلغ 5.699 ريال سعودي.

الإصدار الأخير من هذا الهاتف والأعلى في قوائم الأسعار حيث يسجل نحو 6.199 ألف ريال سعودي وهذا لهاتف ايفون برو ماكس بمساحة 512 جيجا.

بهذا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان سعر آيفون 13 برو max في السعودية ونود أن يكون نال إعجابكم.

