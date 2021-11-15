مواصفات وسعر هاتف تكنو كامون 19 بريمير في مصر والسعودية

أعلنت شركة تكنو عن إصدار أحدث نسخة هواتف للشركة بمسمى Tecno Camon 19 Premier وجاء الهاتف بمواصفات جديدة ومميزات تشغيل لدعم المستخدم وتوفير أفضل تجربة استخدام، وبلغ سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية 16000 ريال سعودي وانتظره العديد من الأشخاص الذين يريدون الحصول على هذا الاصدار من هواتف تكنو المشهورة في السعودية ومصر، خلال هذا المقال سوف تتعرف على مواصفات الهاتف الجديد وسعره في المملكة العربية السعودية وأماكن بيعه.

مواصفات هاتف تكنو كامون 19 بريمير

جاء الهاتف الجديد من تكنو بمجموعة من المواصفات التي جعلته مختلف عن الاصدارات السابقة له وتتمثل المواصفات الجديدة لهذا الجهاز فيما يلي:

يبلغ طول الهاتف 163.8 مم وعرضه 75.9 مم بينما يأتي الهاتف بسمك 8.1 مم.

شاشة الهاتف من النوع AMOLED وتأتي بحجم 6.7 إنش.

أبعاد الشاشة 20.9 وبدقة 2400×1080 FHD.

تضمن الشاشة فتحة للكاميرا الأمامية.

مواصفات المعالج والمعدات في هاتف Tecno Camon 19 Premier

يأتي الهاتف الجديد بمعالج ثماني النواة من نوع MediatekHelioG96.

الهاتف مزود بمعالج اخر للرسوم المتحركة من نوع .

Mali_G57.

المساحة التخزينية للهاتف 256 جيجا بايت وذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجا بايت رام.

يدعم الهاتف الذاكرة التخزينية الإضافية.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11.

الهاتف مزود ب3 كاميرات خلفية بدقة تصوير مختلفة، وتأتي الكاميرا الأولى الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية الثانية بدقة 8 ميجا بكسل.

كاميرا الهاتف الرابعة تأتي بدقة 12 ميجا بكسل.

الكاميرا الأمامية للخارج تدعم خاصيات مميزة للتصوير وتأتي بدقة 32 ميجا بكسل.

بطارية الهاتف تأتي بقدرة شحن 33 واط.

سعة شحن البطارية 4750 مللي أمبير.

البطارية ذاتية وغير قابلة للإزالة.

سعر هاتف Tecno Camon 19 Premier

يأتي الهاتف بأسعار تبدو مرتفعة لدى بعض المستخدمين حيث أعلنت شركة تكنو عن سعر الهاتف في معظم الأسواق حول العالم وجاء بسعر 435 دولار أمريكي بينما بلغ سعر الهاتف في الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية ومصر كما يلي: