نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر شاومي ريدمي نوت 11 برو وأهم المواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر شاومي ريدمي نوت 11 برو وأهم المواصفات، ازداد البحث في الفترة الأخيرة من قبل العديد من الأشخاص لمعرفة سعر جهاز شاومي نديمي نوت 11 برو وأهم المواصفات الموجودة فيه حيث يتميز هذا الجهاز بوجود معالج زكي ميديتك بالإضافة إلى وجود إصدار من ثمانية جيجا و12 جيجا مع وجود إصدار للذاكرة الداخلية، حيث يوجد واحد 128 جيجا بايت والثاني 256 والنظام الخاص بالهاتف للتشغيل اندرويد 11 ويوجد في العديد من المميزات الهامة، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أهم المميزات الموجودة في هاتف شاومي ريدمي نوت 11 بروواسعاره والمواصفات الخاصة به.

شاومي ريدمي نوت 11 برو

تم اطلاق العديد من نسخ هاتف شاومي ريدمي نوت 11 برو بأسعار مختلفة حتى يتمكن كل شخص من تلبيه احتيجاته من خلال هذا الهاتف واليكم التفاصيل:

شاومي ريدمي نوت 11 برو، يصل سعر هاتف شاومي نوت 11 برو للنسخة الأولى 128 .6 جيجا بايت يصل سعره إلى 250 دولار، أما بالنسبة للنسخة الثانية من الهاتف يكون 256 زائد ثمانية جيجا بائت ويصل سعره إلى 270 دولار.

أما بالنسبة لسنة الهاتف داخل مصر يصل إلى 3900 جنيه مصري والاصدار الأول 128 .6 جيجا بايت، أما الإصدار الثاني يصل الثاني إلى 4300 جنيه مصري 256 زائد ثمانية جيجا بايت.

سعر الهاتف داخل المملكة السعودية للاصدار الأول يصل إلى 930 ريال سعودي و128. 6 جيجا بايت، أما الإصدار الثاني يصل إلى 1000 ريال سعودي 256 .8 جيجا بايت.

مواصفات Redmi note 11 Pro

يمكن من خلال السطور القادمة معرفة أهم مواصفات جهاز مواصفات Redmi note 11 Pro بشكل تفصيلي كالآتي:

يصل حجم الشاشة 6 . 67 بوصة،أما معالج media Tek Dimensity 920 5G أما بالنسبة الرأم : 8-6 جيجا بايت،والبطارية الخاصة بالجهاز 5000 map.

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية تكون 108 8 5 2 ميجا بكسل، والكاميرا الإمامية : 16 ميجا بكسل، الأندرويد 11.