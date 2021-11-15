افضل برامج معالجة النصوص المجانية للاندرويد والحاسوب و آيفون

افضل برامج معالجة النصوص المجانية يتوفر العديد منها، وتستخدم في معالجة النصوص الكتابية، تدعم جميع الأجهزة الذكية من هواتف، حاسوب وجهاز لوحي، والتي تكفل لمستخدميها مميزات كبيرة دون الحاجة لشرائها، البرامج النصية تتيح لمستخدميها إمكانية كتابة نص والتعديل عليه بالإضافة لإدراج الرسوم البيانية أو الخرائط وغيرها من المميزات التي تساعد على تقديم عمل متميز، لذلك سننوه عن البرامج النصية الأكثر شهرة من خلال هذا المقال.

افضل برامج معالجة النصوص المجانية

برامج معالجة النصوص لاغني عنها، بالأخص للعاملين في المحتوي الكتابي، لأنها تساعد علي تنقيح الكلمات من الأخطاء، بشكل فعال وسريع، البدائل كثيرة لبرامج معالجة النصوص المدفوعة لذلك سنقدم عدد من البرامج، التي تتميز بسهولة استخدامها فيما يلي:

مستندات جوجل Google Docs

وهي من أشهر البرامج المستخدمة على مستوى العالم فهي تتيح للمستخدم كافة المميزات لكتابة النصوص وتنسيقها بمختلف الأشكال، بالإضافة لإمكانية إنشاء الخرائط الذهنية ورسوم بيانية.

المميز في مستندات جوجل سهولة مشاركة ملفاتها مع الآخرين، بالإضافة لإمكانية الدخول عليها من الجوال أو الحاسوب من أي مكان.

Zoho Writer برنامج معالجة النصوص

من البرامج النصية التي توفر نفس المميزات الموجودة في البرامج النصية المدفوعة، إلا أنها تتميز عن غيرها من البرامج بالتحكم في واجهة المستخدم وذلك لمنع تشتيته أثناء العمل.

يمكن من خلال هذا البرنامج حفظ الملفات على Dropbox أو OneDrive Google Drive.

Microsoft Word Online

من البرامج النصية المشهورة عالميًا يمكن استخدامه بدون تحميله على الحاسوب حيث أنه يتوجب على المستخدم أن يقوم بفتح حساب مجاني في مايكرو سوفت.

المميز في هذا البرنامج أنه مطابق للنسخ التي يتم تحميلها على الأجهزة لكنه يتميز بالسماح بالمشاركة الفورية مع الآخرين، بالإضافة لإمكانية الحفظ على الحاسوب بنفس الصيغة المتعارف عليها.

Pages for iCloud

مناسب للمستخدمين مالكي أجهزة أبل أجهزة ماك الجدير بالذكر أن البرنامج المذكور يمكن التعامل معه من خلال الحاسوب في حالة امتلاك حساب آي كلاود خاص بالمستخدم نفسه.

العمل على Pages for iCloud يتيح مزايا كثيرة للمستخدمين تمكنهم من كتابة النصوص بشكل مختلف ومتقن، بالإضافة لإمكانية العمل المجاني على الملف ومشاركته بسرعه.

Dropbox Paper

من البرامج النصية التي تواءم مع الخدمات السحابية، حيث أن الملفات لا تشغل حيز في المساحة التخزينية الخاصة بكل مستخدم.

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