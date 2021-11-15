واتساب يختبر ميزة إخفاء آخر ظهور لأشخاص محددين

واتساب يختبر ميزة إخفاء آخر ظهور لأشخاص محددينيتيح تطبيق "واتساب" المزيد من الخيارات للمستخدمين بشأن خصوصيتهم وحمايتهم من الأشخاص المتطفلين والمزعجين، حيث طرح "واتساب" المملوك لشركة "ميتا" فيس بوك سابقا إصدار تجريبي عام جديد يحدد من الذي يمكنه رؤية أمور خاصة، هي: صور "البروفايل"، وآخر ظهور، بالإضافة إلى صفحة المعلومات العامة "About"، وفقا لما كشف عنه موقع "وابيتا إنفو".

ويوفر التحديث التجريبي الجديد من "واتساب" (2.21.230.15) خيار "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء"، والذي يتيح للمستخدم انتقاء الأشخاص الذين لا يرغب في مطالعة صورة ملفه الشخصي، أو متى كان آخر استخدام له للتطبيق، أو معلومات بشأنه.

لكن ينوه "واتساب" في حال قيام المستخدم بمنع شخص ما من معرفة آخر ظهور له، فإنه لن يعرف هو الآخر موعد آخر ظهور له، وكانت ميزة جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء قيد التطوير النشط لبضعة أشهر، وأصبحت متاحة حاليا للاختبار استعدادا لطرحها قريبا.

وكان قد كشف تقرير أن تطبيق WhatsApp المملوك لفيسبوك قد يسمح للمستخدمين بالرد على الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية، تمامًا مثل Instagram و مسانجر وفيسبوك، لكن العائق الوحيد هو أن الميزة لا تعمل بكامل طاقتها بعد وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

بعد أن رصدت WABetaInfo في أغسطس ، ردود فعل الرموز التعبيرية تنتشر الآن لبعض مستخدمىWhatsApp ، فإن الميزة متاحة الآن بدءًا من التحديث التجريبي 2.21.22.17 لتطبيق WhatsApp ويبدو أنه يقتصر على إصدار Android للتطبيق في الوقت الحالي.

تمامًا كما هو الحال في تطبيقات Facebook الأخرى - err و Meta - ، يمكنك الضغط لفترة طويلة على فقاعة رسالة معينة للاختيار من بين الرموز التعبيرية الستة المحددة ومشاركة ردود الفعل مثل الموافقة والحب والفكاهة والدهشة والحزن والامتنان.

