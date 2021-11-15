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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2021 نايل سات AL- Rabiaa Iraq لمتابعة لعبة العراق وكوريا في المقال التالي
تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2021 هو ما يبحث عنه المحبين للرياضة في كل مكان، حيث تعد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2021 نايل سات، من أهم وأشهر القنوات الرياضية في الوطن العربي، فقد استطاعت في وقت قصير، الاستحواذ على حب ومتابعة جمهور كبير من المهتمين بالرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، لذلك كل يوم يزداد البحث عن تردد قناة AL-Rabiaa Iraq على جميع الأقمار.
حيث أنها تنقل بشكل حصري العديد من المباريات الهامة للمنتخب العراقي في التصفيات، وكذلك تقوم بنقل العديد من المباريات الهامة للعديد من المنتخبات العربية، وسوف يتم نقل مباراة العراق وكوريا الجنوبية القادمة في الجولة السادسة عليها، كما أن القناة سوف تنقل مباراة السعودية وفيتنام في نفس التصفيات، وكذلك ستقوم بنقل مباراة لبنان والإمارات ومباراة سوريا وإيران.
تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2021
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12604 – 10719 – 11678
|الاستقطاب
|V
|الترميز
|27500
تردد قناة AL-Rabiaa Iraq
- القمر:- نايل سات.
- التردد:- 11137.
- الاستقطاب:- H.
- الترميز:- 27500.
موعد لعبة العراق وكوريا الجنوبية
ازداد البحث بصورة كبيرة عن موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية القادمة في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 16\11\2021، حيث يحتضن استاد “ثاني بن جاسم بنادي الغرافة” أحداث مباراة العراق القادمة في التصفيات ضد كوريا، وسوف تنطلق صافرة المباراة عند تمام الساعة 18:00 السادسة مساءً بتوقيت العراق والسعودية، وفي تمام الساعة 17:00 الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.
طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال “الريسيفر”
يتم استقبال القناة على جهاز الاستقبال “الريسيفر” بعد توجيه طبق الدش ناحية القمر المطلوب، وبعد ذلك يتم الضغط على زر “MENU” من ريموت الريسيفر، ويتم النقر على زر “تركيب” ثم الضغط على زر “إضافة قناة”، وفي آخر خطوة يتم إدخال التردد الموجود في المقال بشكل صحيح والنقر على زر “بحث”.
تردد قناة الرابعة العراقية 2021
تمتلك قناة الرابعة العراقية الرياضية نسبة مشاهدة عالية رغم أنها حديثة الظهور، وذلك بسبب امتلاكها للعديد من الحقوق الحصرية، وتمتلك القناة حقوق نقل العديد من المباريات في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2021، كما أنها تمتلك نقل مباريات الدوري العراقي، وتستخدم أحدث الأجهزة لكي تقدم للمشاهد أفضل صورة وأنقى صوت، ولديها شبكة مراسلين على أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية، والذين يقومون بنقل الأحداث الرياضية لحظة حدوثها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2021 نايل سات AL- Rabiaa Iraq لمتابعة لعبة العراق وكوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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