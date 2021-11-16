نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “نزلها في ثواني” طريقة تثبيت لعبة ببجي نيوستيت الجديدة 2022 للاندرويد والايفون Pubg Newstate في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن أن نقدم طريقة تثبيت لعبة ببجي نيوستيت بروابط كثيرة ولكن الافضل تنزيلها من على جوجل بلاي أو متجر الهاتف الخاص بك، وهي لعبة عبارة عن ساحة معركة للاعبين مجهولين وهي من أفضل وأشهر ألعاب الباتل أو العاب القتال وتم إطلاق اول اصدار لها في عام ٢٠١٧ من خلال شركة بيجي استديو وتم تحميلها من حوالي ١٠٠ مليون لاعب.

طريقة تثبيت لعبة ببجي نيوستيت

انتشرت اللعبة على مستوي كبير جداً وبالرغم من أن بعض الدول قامت بحظرها إلا أنها لاقت عمليات تنزيل كثيرة جداً، حيث حصلت اللعبة على ٧ أرقام قياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية وحصلت أيضاً على الكثير من الجوائز الأخرى.

وهذه اللعبة جديدة لأنظمة التشغيل أندرويد و iOS وذلك بسبب تغير كبير جداً في شكل اللعبة في هذا الاصدار وهذا يجعله مختلف تماماً عن جميع الاصدارات السابقه.

تنزيل لعبة ببجي على الاندرويد

وذلك من خلال البحث عنها في تطبيق جوجل بلاي وعندها يظهر ناتج البحث نضغط على اسم اللعبة وننقر زر التحميل وننتظر حتى يتم تثبيتها على الهاتف ونبدأ اللعب.

تنزيل اللعبة على iOS

يتم البحث عن اللعبة في متجر App store وبعد ظهور نتائج البحث نختار تثبيت اللعبة وننتظر حتي تتم عملية التحميل وبعدها نفتح اللعبة ونبدأ اللعب، فيما تدور احداث لعبة ببجي نيو ستيت:

تدور اللعبة حول عالم فوضوي جداً حيث يتم فيه القتال مع بعضهم البعض في مكان للمعركة ويوجد به الكثير من الأسلحة والتقنيات لمساعدة اللاعبين على القتال والبقاء على قيد الحياة للنهاية.

حيث تبدأ اللعبة بنزول اللاعب مع ٩٩ لاعب آخر من طائرة هليكوبتر، ويتم النزول على جزيرة ويكسب اللاعب فيها بعد قتله لجميع اللاعبين والبقاء هو على قيد الحياة أو يظل هو وفريقه وبعدها يفوز اللاعب أو فريقه في النهاية.

مميزات لعبة نيو ستيت