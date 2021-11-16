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عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي موبايل pubg mobile بالطريقة الشرعية السحرية التي يتساءل عنها الكثيرون بعد انتشار العديد من الحملات والعروض التي تروج عن شحن ببجي مجانا وبثواني قليله من بين هذه الطرق توجد طرق تهدف إلي سرقة بيانات حسابك في اللعبة ولكن إذا كنت من يرغب في الشحن دون الدخول في مخاطرة فعليك التعرف جيدا علي طريقة شحن اللعبة عبر خطوات بسيطة وسهلة يمكن لأي شخص أن ينفذها.

قبل البدء في شرح خطوات شحن ببجي علينا أن نوضح أن الشركة المطورة للعبة أضافة مؤخرا شخصية العربي الوحيد الممثل محمد هنيدي منذ أيام بسيطة ومع أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون متاح إلى الجميع الاستمتاع بشخصية محمد هنيدي في اللعبة بصوته وسلوكياته المعروفة بالضحك والابتسامة، الأمر الذي يزيد من أقبال الملايين علي اللعبة التي بات هي الأولي عربيا في أعداد المستخدمين والمقبلين علي تحميلها يوميا من متجر جوجل بلا وابل أستور، دعونا في الفقرة القادمة نوضح لكم طريقة الشحن الرسمية واهمم مميزاتها.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل pubg mobile

افضل طرق شحن لعبة PUBG MOBILE هو الشحن عبر الموقع الرسمي الموثوق من قبل الشركة ألا وهو موقع midasbuy يتميز هذا الموقع بالعديد من المزايا التي تساعدك في شحن اللعبة بداية من سهولة الشحن من أي دولة في العالم وإمكانية الشحن من خلال الجوال الخاص بك والعديد من الهدايا المجانية التي تقدم من خلال هذا الموقع مثل هدايا الشحن والتي تتم من خلال كل عملية شحن ببجي تصلك شدات مجانية عديدة.

ابرز هدايا الشحن التي تقدم من موقع midasbuy هي حصولك على 90 شدة مجانية من شدات ببجي في حالة قيامك بشحن 300 شدة، وحصولك على 240 شدة UC في حالة الشحن بقيمة 1500 شدة وتصل عدد الشدات UC المجانية التي يمكنك الحصول عليها إلي 1440 شدة مجاناً في حالة الشحن بقيمة 6 آلاف شدة.

إضافة علي ذلك مصداقية الموقع في وصول شحن الشدات UC إلى حسابك فور الإنتهاء من الخطوات المطلوبة.

خطوات شحن ببجي بالأيدي

تتمكن من شحن لعبة ببجي موبايل بخطوات بسيطة كما ذكرنا في بداية التقرير من خلال اتباعك لعدة خطوات كالتالي:



الدخول علي موقع شحن ببجي midasbuy. الضغط على شراء UC. قم بتسجيل معرف اللاعب الخاص بك id. قم باختيار الدولة التي تسكن فيها أختار عروض الشحن المناسبة لك. أختار طريقة الدفع المناسبة لك.

شحن ببجي عن طريق رصيد الهاتف

يمكنكم شحن شدات ببجي موبايل من خلال موقع midasbuy عن طريق رصيد الهاتف كل ما عليك هو اتباع الخطوات السابق ذكرها في الفقرة السابقة ولكن في حالة اختيار طريقة الدفع عليك باختيار الشحن من خلال رصيد الهاتف بعدها ستجد نفسك قد تم تحويلك إلي نافذة صغيرة فيها يحب عليك تحديد مشغل الشبكة مثل (زين ، اتصالات، اورانج، وغيرها من الشبكات المتاحة لبلدك) ثم بعدها عليك بتحديد رقم هاتفك وتسجيل في المكان المخصص له، بعدها سيتم إرسال رسالة علي رقم هاتفك للتأكيد.

كيف تفوز في لعبة ببجي موبايل

لكي تتمكن من الفوز في لعبة ببجي عليك أن تعلم الأسرار الخفية التي قد يجهلها الملايين والتي من أهمها عدم التسرع عند عملية الهبوط من الطائرة واختيار المكان الهادي، عدم الدخول في المنطقة المركزية، تقليل عملية التجول، عدم ركوب العربيات المكشوفة لوقت طويل، حتي لا تتعرض إلي القتل.

وصلنا إلي الختام ونتمنى أن نكون قد أوضحنا لكم الأمر ونرحب بمساعدتكم أيضاً في التعليقات أسفل مقالنا هذا طريقة شحن شدات ببجي موبايل pubg mobile بالطريقة الشرعية السحرية.