اشحن الآن.. موقع شحن شدات ببجي 2021 عن طريق ID احصل علي 9999 شدة يوميا

موقع شحن شدات ببجي 2021 عن طريق ID، الأمر الأكثر أهمية حين يقبل لاعب ببجي على تشغيلها هو أن يقوم بشحن ما يعرف بالشدات، وهي تلك العملة من النوع الافتراضي، وتلك العملة تعتبر من بين أهم ما يجب أن يكون بحوزة كل لاعب من محبي اللعبة ببجي، ومن خلال ما سيلي ذكره من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الكيفية التي من خلالها يستطيع مستخدمي نظام اللعبة أن يقوموا بإنجاز مهمة الشحن الأكثر طلبا، حيث أن تلك اللعبة تعتبر من أهم ألعاب الباتل رويال ويفضلها استخدامها معظم اللاعبين لأنها لا تعد سوى مجموعة من المغامرات، ومغامرات القتال على وجه التحديد هي الأكثر سيطرة، والتي يحتاج فيها اللاعب لامتلاك أكبر قدر من الشدات.

موقع شحن شدات ببجي 2021 عن طريق ID احصل علي 9999 شدة يوميا

الموقع الرسمي والذي يعد هو الأساسي لشحن الشدات الخاصة باللعبة الإلكترونية ببجي من مختلف إصداراتها هو الموقع ميدس باي ومن خلال عدة طرق يستطيع اللاعب أن يقوم بالشحن للشدات.

تعتمد تلك الطريقة على امتلاك الشخص في البداية لحساب في موقع midasbuy.

يقوم باتباع الخطوات المرشد إليها بالوقع.

يقوم بعد ذلك بتدوين كل البيانات المطلوبة.

يقوم باستعمال رقم آي دي ببجي ويدونه بالخانة المخصصة.

يقوم اللاعب بعد ذلك بكتابة الاسم، وكتابة رقم الهاتف.

عدد الشدات لا بد وأن يتم ذكره.

كتابة طريقة دفع المقابل المادي للشدات والذي يطلبه الموقع.

يقوم اللاعب بالدفع وسيستقبل تعداد الشدات المطلوب على حسابه.

طريقة شحن شدات ببجي 2021 عن طريق ID

الطريقة الأخرى تكون بمجرد دخول الموقع ثم اختيار الخدمة التي تتعلق بالشحن للشدات، ومن ثم تظهر مجموعة من الخيارات وتلك الخيارات تعد وسائل شحن ممتازة محددة ومنظمة بعدد معين من الشدات، مع السعر الخاصة بها وهي ما تعرف بقسائم الشراء وتلك القسائم هي التي من خلالها يتم السحن وهذا يكون باختيار اللاعب للقسيمة الشرائية بعدد الشدات والتكلفة التي تتناسب معه، ومن ثم حال وصول القسيمة بمجرد دفع اللاعب لثمن القسيمة، يقوم بالنقر الفوري على الزر المخصص لتفعيل القسيمة واستعمال الشدات.

تشغيل لعبة ببجي على الكمبيرتر:

التشغيل لا يتطلب سوى البحث عن اللعبة باسمها على الإنترنت ثم بعد ذلك نقر زر تشغيلها.