علامات الحمل المبكرةتشتاق كل أنثى إلى أن يكون لها ذريتها الخاصة، وعند تأخر الحمل ينتابها القلق وتراودها دومًا الأسئلة: هل توجد مشكلة ما؟ أم هو مجرد وقت عليها انتظار رزقها فقط؟ وأحيانا يكافئها القدر على صبرها، لكنها لا تدرك أن اللحظة المنتظرة قد حانت، إذ تختلط بعض الأعراض بين آلام ما قبل الدورة الشهرية، وعلامات الحمل المبكرة، ولتجنب الحيرة نستعرض أبرز العلامات التي تشير إلى حدوث الحمل، وفقا لموقع «mother being»، المتخصص في شؤون الأمومة، وكل ما يخص الحمل والطفولة.

علامات الحمل المبكرة

نزول بقع دم لا تشبه الدورة الشهرية

عندما يثبت الجنين في جدار الرحم، يمكن أن تعاني المرأة من نزول دم خفيف أو بقع دم، وهي من علامات الحمل المبكر، التي تدوم لعدة أيام أحيانا، وتشبه الإفرازات الخفيفة، لكنها لا تشبه بأي حال من الأحوال تدفق دم الحيض، سواء في كثافته أو مدته الطويلة.

دخول الحمام بكثرة للتبول

تظهر رائحة قوية ونفاذة ومختلفة للبول في بدايات الحمل المبكر، كما تعاني الأم الجديدة من الحاجة للتبول على مدار اليوم، ولا تستطيع منعه أو حبسه، بسبب زيادة السوائل الموجودة بالجسم، إذ تمتلئ المثانة باستمرار نتيجة لعمل الكلى.

ارتفاع درجة حرارة الجسم

تعاني النساء عادة في مراحل الحمل المبكرة، من ارتفاع في درجات الحرارة أكثر من المعتاد، ولفترات طويلة، كما يعانين من كثرة التعرق بشكل مفرط، لأن هرمون الحمل ينشط عمل الغدة الدرقية.

الإصابة بالإمساك

تميل الأمعاء خلال فترة الحمل المبكر إلى أن تكون في حالة استرخاء، نتيجة التغيرات الهرمونية، ما يؤدي إلى حدوث الإمساك، مع الشعور بصعوبة الهضم والتهابات بالمعدة.

ضيق وغثيان أو قيء

تشعر بعض النساء بضيق وغثيان من أي أشياء ذات رائحة، مثل العطور والصابون والبخور.

