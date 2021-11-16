تثبيت لعبة GTA V للاندرويد الأصلية وما هي متطلبات تثبيت GTA V APK

تثبيت لعبة GTA V للاندرويد والطريقة الخاصة بالتثبيت للعبة . ذلك منذ أن ظهرت تلك اللعبة الشهيرة ويسعى كافة عاشقي تلك اللعبة عن الطريقة التي يتم بها تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas . كذلك بجانب أن تلك النسخة من المعروف عنها أنه نسخة مطورة من Grand Theft Auto: Vice city . كما أنه من الضروري أن يتم تثبيت لعبة GTA V للاندرويد من خلال المتاجر المعتمدة لها . وهي متاجر جوجل بلاي ومتجر أبل ستور لأنهم المتجرين المصرح لهم تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس . كذلك تم تطوير لعبة GTA: Liberty City Stories بإضافة العديد من الإضافات الحديثة عليها . كما من خلال اللعب في جراند ثفت أوتو يمكنك الاختيار بين عدد ثلاث لاعبين معروفاً عنهم سمعتهم السيئة . لكي ما يقوم الشخص بسرقة المواطنين وترويعهم . ومن خلال المقال سنتعرف علي الخطوات الخاصة في تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas . والمتطلبات الخاصة بتشعيل اللعبة .

تثبيت لعبة GTA V للاندرويد والهواتف الذكية

منذ وقت ليس ببعيد تم التعاون بين الشركات المصنعة لأنظمة تشغيل هواتف أند رويد . وبين المتاجر المعتمدة للهواتف الذكية بعد أن تم صدور نسخة . Grand Theft Auto: San Andreas حتي تعمل علي كافة الهواتف المختلفة . ومنذ أن تم ذلك التعاون وإطلاق نسخة أخري من اللعبة وهي Grand Theft Auto: Vice city . تخطي عدد اللاعبين الملايين علي مستوي العالم . ذلك بجانب أن اللعبة تستمر في شهرتها وزيادة عدد لاعبيها . ذلك علي عكس نسخة لعبة GTA: Liberty City Stories . والتي عدد لاعبيها أقل من النسخة المشار أليها . ذلك يرجع لسبب أنه لعبة مدفوعة الأجر لكي ما يتم تثبيتها علي الهواتف .

المتطلبات الخاصة في تثبيت اللعبة لهواتف أند رويد

في بداية الأمر يجب تسجيل الدخول علي المتجر المتوافق مع هاتفك . كذلك من خلال القائمة التي تخص البحث عن الألعاب يتم تسجيل لعبة Grand Theft Auto . بعد ذلك تفتح صفحة تحتوي علي العديد من نسخة جراند ثفت أوتو مثل Grand Theft Auto: San Andreas . أو نسخة Grand Theft Auto: Vice city وغيرها من النسخ المختلفة . يتم اختيار نسخة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس لأنها موضوع نقاشنا لكي ما يتم تثبيتها علي الهاتف . كذلك يتم تحديد القيمة الخاصة باللعبة والتي تحدد وفقاً لدولة اللاعب لكي ما يتم الدفع . كما يتم الدفع وفقاً للطريقة المراد الدفع بها لتثبيت لعبة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس علي الهاتف . بعد تلك الخطوات السابقة يتم تثبيت اللعبة علي الهاتف بالضغط علي زر تثبيت جراند ثفت أوتو . يمكنك بعد تلك الخطوات الاستمتاع بلعب Grand Theft Auto: San Andreas التي تحتوي . علي عالم ملئ بالتشويق والإثارة والعديد من المغامرات المتعددة .

المتطلبات الخاصة لكي ما يتم تثبيت لعبة GTA V للاندرويد

كما تم تطوير نسخة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس . أيضاً قامت الشركة المصنعة بتطوير نسخة لعبة GTA V للاندرويد بإضافة العديد من الأسلحة المطورة . كذلك بجانب الرسوميات الخاصة بها والتقنية الخاصة بالوضوح العالي في جراند ثفت أوتو . ذلك بجانب أن لعبة Grand Theft Auto تتطلب بعض الخطوات لكي ما يتم تثبيتها علي الهاتف نتعرف عليها كالتالي :-

لكي ما يتم تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas يجب أن تكون مساحة الهاتف لا تقل عن 4GB .

يجب أن تكون مساحة الهاتف لا تقل عن 4GB . كذلك يجب أن تكون الذاكرة العشوائية بالهاتف مساحتها 4GB ولا تقل عن تلك المساحة .

حتي يتم تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس شرط أساسي أن يكون معالج الهاتف قوي .

حيث أن المعالج الخاص بالهاتف يجب أن يكون سناب دراجون 732G أو أعلي من ذلك .

كذلك من الضروري أيضاً أن يكون المعالج الخاص بالرسوميات قوي لكي ما يتم ظهور اللعبة بوضوح عالي .

ولكي ما يتم تشغيل جراند ثفت أوتو: سان أندرياس يجب أن يكون نظام تشغيل الهاتف هو نظام أند رويد 11 .

تثبيت لعبة GTA V للاندرويد لنسختها الأخيرة تتم من خلال المتاجر المعتمدة . للعبة جراند ثفت أوتو ذلك من خلال الخطوات المشار أليها داخل المقال . كما تم استعراض المتطلبات الخاصة في لعبة Grand Theft Auto: San Andreas لهواتف أند رويد .