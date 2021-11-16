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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة GTA V للاندرويد الأصلية وما هي متطلبات تثبيت GTA V APK في المقال التالي
تثبيت لعبة GTA V للاندرويد والطريقة الخاصة بالتثبيت للعبة . ذلك منذ أن ظهرت تلك اللعبة الشهيرة ويسعى كافة عاشقي تلك اللعبة عن الطريقة التي يتم بها تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas . كذلك بجانب أن تلك النسخة من المعروف عنها أنه نسخة مطورة من Grand Theft Auto: Vice city . كما أنه من الضروري أن يتم تثبيت لعبة GTA V للاندرويد من خلال المتاجر المعتمدة لها . وهي متاجر جوجل بلاي ومتجر أبل ستور لأنهم المتجرين المصرح لهم تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس . كذلك تم تطوير لعبة GTA: Liberty City Stories بإضافة العديد من الإضافات الحديثة عليها . كما من خلال اللعب في جراند ثفت أوتو يمكنك الاختيار بين عدد ثلاث لاعبين معروفاً عنهم سمعتهم السيئة . لكي ما يقوم الشخص بسرقة المواطنين وترويعهم . ومن خلال المقال سنتعرف علي الخطوات الخاصة في تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas . والمتطلبات الخاصة بتشعيل اللعبة .
تثبيت لعبة GTA V للاندرويد والهواتف الذكية
منذ وقت ليس ببعيد تم التعاون بين الشركات المصنعة لأنظمة تشغيل هواتف أند رويد . وبين المتاجر المعتمدة للهواتف الذكية بعد أن تم صدور نسخة . Grand Theft Auto: San Andreas حتي تعمل علي كافة الهواتف المختلفة . ومنذ أن تم ذلك التعاون وإطلاق نسخة أخري من اللعبة وهي Grand Theft Auto: Vice city . تخطي عدد اللاعبين الملايين علي مستوي العالم . ذلك بجانب أن اللعبة تستمر في شهرتها وزيادة عدد لاعبيها . ذلك علي عكس نسخة لعبة GTA: Liberty City Stories . والتي عدد لاعبيها أقل من النسخة المشار أليها . ذلك يرجع لسبب أنه لعبة مدفوعة الأجر لكي ما يتم تثبيتها علي الهواتف .
المتطلبات الخاصة في تثبيت اللعبة لهواتف أند رويد
- في بداية الأمر يجب تسجيل الدخول علي المتجر المتوافق مع هاتفك .
- كذلك من خلال القائمة التي تخص البحث عن الألعاب يتم تسجيل لعبة Grand Theft Auto .
- بعد ذلك تفتح صفحة تحتوي علي العديد من نسخة جراند ثفت أوتو مثل Grand Theft Auto: San Andreas . أو نسخة Grand Theft Auto: Vice city وغيرها من النسخ المختلفة .
- يتم اختيار نسخة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس لأنها موضوع نقاشنا لكي ما يتم تثبيتها علي الهاتف .
- كذلك يتم تحديد القيمة الخاصة باللعبة والتي تحدد وفقاً لدولة اللاعب لكي ما يتم الدفع .
- كما يتم الدفع وفقاً للطريقة المراد الدفع بها لتثبيت لعبة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس علي الهاتف .
- بعد تلك الخطوات السابقة يتم تثبيت اللعبة علي الهاتف بالضغط علي زر تثبيت جراند ثفت أوتو .
- يمكنك بعد تلك الخطوات الاستمتاع بلعب Grand Theft Auto: San Andreas التي تحتوي . علي عالم ملئ بالتشويق والإثارة والعديد من المغامرات المتعددة .
المتطلبات الخاصة لكي ما يتم تثبيت لعبة GTA V للاندرويد
كما تم تطوير نسخة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس . أيضاً قامت الشركة المصنعة بتطوير نسخة لعبة GTA V للاندرويد بإضافة العديد من الأسلحة المطورة . كذلك بجانب الرسوميات الخاصة بها والتقنية الخاصة بالوضوح العالي في جراند ثفت أوتو . ذلك بجانب أن لعبة Grand Theft Auto تتطلب بعض الخطوات لكي ما يتم تثبيتها علي الهاتف نتعرف عليها كالتالي :-
- لكي ما يتم تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas يجب أن تكون مساحة الهاتف لا تقل عن 4GB .
- كذلك يجب أن تكون الذاكرة العشوائية بالهاتف مساحتها 4GB ولا تقل عن تلك المساحة .
- حتي يتم تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس شرط أساسي أن يكون معالج الهاتف قوي .
- حيث أن المعالج الخاص بالهاتف يجب أن يكون سناب دراجون 732G أو أعلي من ذلك .
- كذلك من الضروري أيضاً أن يكون المعالج الخاص بالرسوميات قوي لكي ما يتم ظهور اللعبة بوضوح عالي .
- ولكي ما يتم تشغيل جراند ثفت أوتو: سان أندرياس يجب أن يكون نظام تشغيل الهاتف هو نظام أند رويد 11 .
تثبيت لعبة GTA V للاندرويد لنسختها الأخيرة تتم من خلال المتاجر المعتمدة . للعبة جراند ثفت أوتو ذلك من خلال الخطوات المشار أليها داخل المقال . كما تم استعراض المتطلبات الخاصة في لعبة Grand Theft Auto: San Andreas لهواتف أند رويد .
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