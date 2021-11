نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة لشحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE عن طريق تحديد الدولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل طريقة لشحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE عن طريق تحديد الدولة من الموقع الرسمي midasbuy الموقع المعتمد رسمياً من شركة ببجي والذي يوفر على الكثيرون الجهد والوقت في الحصول على الشدات UC من خلال فقط الذهاب إلي رابط الموقع مباشرة وتحديد الدولة والتي تلعب ببجي من داخلها، سواء كنت تمارس ببجي بعد التحديث الجديد للعبة أو تعلب ببجي بإصدارها القديم.

ببجي موبايل

كشفت مؤخراً لعبة ببجي موبايل عن اخر إصدار لها ضم نجم الكوميديا والدراما المصري محمد هنيدي ومع التحديث الجديد للعبة ببجي pubg New State الإصدار الأخير تفاجئ الكثيرون من التكنولوجيا الفائقة الحد التي وجدوها في الفيديو التشويقي للعبة الذي نزل مؤخراً علي صفحة الشركة على موقع يوتيوب، لهذا أصبح موقع البحث جوجل يدوام عليه الكثيرون في البحث عن تحميل PUBG New State أو ما يذكر عليها من قبل البعض ببجي 2 ومن هنا وجدنا أننا بحاجة أن نتعرف سويا علي المواصفات المطلوبة لتحميل هذا الإصدار، والذي سنوضحه إليكم عبر رابط متطلبات تشغيل PUBG New State ثم التعرف علي كيفية شحن شدات ببجي.

طريقة شحن شدات ببجي

أسهل طرق شحن لعبة ببجي هي إتباع خطوات شحن ببجي من موقعا الرسمي الذي يضمن لك الإعداد الصحيحة للشدات UC ودخولها إلي حسابكم عن طريق id ولكن عليك في إتباع الخطوات أن تحدد الدولة كي تضمن وصول الشدات إلي حسابك بنجاح وأمان تام، ونذكركم مره اخري بكلمة أمان تمام لأنه انتشر طرق شحن شدات ببجي غير أمانة تقوم بدفع رسوم ولا تصل إليكم الشدات UC أو تقوم بإتباع خطوات الشحن التي تحتاج منك تحميل ألعاب أو برامج أو مشاهدة إعلانات أو غيرها ولكن لا تتمكن أيضا من الحصول علي الشدات لهذا عليك بإتباع الخطوات التفصيلية لشحن الشدات UC بسهولة في الفقرة التالية.

خطوات شحن PUBG MOBILE

الدخول مباشرةً إلي الرابط الرسمي لموقع midasbuy. الضغط على الصفحة الرئيسية للموقع. تحديد الدولة من خلال القائمة الموجودة على اليسار والتي بها رمز العلم. الضغط على كلمة انطلق. النقر علي كلمة شراء. إدخال معرف اللاعب. اختيار أحد طرق الدفع. اختيار عدد uc والشدات المجانية المعروضة. الضغط على ادفع الآن.

شدات ببجي موبايل

يتمكن كل شخص يريد عدد معين من شدات لعبة ببجي دون الذهاب إلي المتاجر أو الذهاب إلى الموقع السابق ذكرة أتاحت عملية الشحن مقابل الخدمات مثل عندما يقوم شخص ما بعمل مشروع فلبد من دفع العديد من الرسوم كي يقدم خدمة أعلانية كبيرة لهذا المشروع هذه هي فكرة الشحن مقابل الخدمات، بعني مبسط يوجد موقع هذا هو رابطه oonoo في هذا الرابط تجد تفاصيل عملية الشحن مقابل الخدمات، ولكن هذه الطرق غير امنه بشكل كبير لأنها قد تعرض حسابكم إلى التوقف نتيجة سرقة البيانات من قبل المجهولين الذي يقدم هذه الطرق فالشحن، لذا ننصحكم بتوخي الحظر، كما ننصحكم استخدم الطرق الشرعية في عمليات الشحن من قبل موقع شحن ببجي الرسمي والذي يقوم بالشحن باستخدام رصيد الهاتف من أي دولة يسمح لها الآن الشحن عبر استخدام الرصيد وهذا الأمر سهل علي الكثير عمليات الشحن.

يعد أبرز المهام الواجب توافرها عند تنزيل لعبة ببجي موبايل هي الذاكرة العشوائية التي يجب أن لا تقل عن 4 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية الواجب أن لا تقل عن 500 ميجا بايت لأجهزة الاندرويد و620 ميجا بايت لأجهزة، ويفضل أن يكون الهاتف المحمول متوفر به معالج رسوميات قوي حتي تتمكن من إستخدام اللعبة دون تهنيج.

ننتظر تعليقاتكم واستفساراتكم لمحاولة مساعداتكم في أفضل طريقة لشحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE عن طريق تحديد الدولة.