نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي موبايل PUBG MOBILE 1.7 طريقة تنزيل التحديث الجديد للعبة بوبجي 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض إضافات تحديث ببجي موبايل PUBG MOBILE 1.7 الجديد نوفمبر 2021م المعلن عنه رسمياً من جانب لعبة ببجي موبايل اليوم الثلاثاء، حيث أوضحت لعبة PUBG عن إجراءها تحديثاً جديداً خلال شهر نوفمبر الجاري لمنح كافة اللاعبين تجربة لعب أفضل من السابق، وزيادة المتعة والتشويق والإثارة داخل اللعبة، وقد حددت موعد تحديث ببجي والمحتوى الرئيسي الذي يتضمنه التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل، حيث أضافت بعض العناصر الجديدة على لعبة ببجي موبايل الأصلية 2021م، واستعادة أوضاع لعب وخرائط، بالإضافة إلى تحسينات أخرى يمكنكم التعرف عليها من خلال المقال، كما يمكنكم التعرف على أنواع البنادق الهجومية ببجي موبايل 2021م، وطريقة تنزيل ببجي لايت PUBG MOBILE LITE.

تحديث ببجي موبايل PUBG MOBILE 1.7

تم الإعلان اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 16 نوفمبر 2021 من جانب لعبة ببجي موبايل الأصلية عن إطلاق تحديث ببجي موبايل الجديد الذي يتميز بإضافة العديد من المزايا والتحسينات الجديدة، حيث يتضمن التحديث الأخير لببجي موبايل وضعاً جديداً يتاح تنزيله اعتباراً من اليوم، ويأتي الوضع الجديد المعلن عنه تحت اسم “عالم الانعكاس” المحاطة بالطاقة القوية.

ومن المقرر أن تظهر جزيرة الانعكاس بالوضع الجديد في ببجي موبايل في حال تصادم بعدان، ويمكنك الدخول إلى ببجي ثم إلى الجزيرة والمحاربة كبطل ARCANE، كما يتضمن وضع ببجي الأخير مجموعة من الرسوم المتحركة الرسمية لـ League of Legends، حيث يمكنك اتخاذ أحد الأشكال التالية (جينكس – فاي – جايس – كايتلين) من أجل مواجهة لاعبين آخرين بأسلحة ومهارات جديدة.

ومن ثم اكتشاف قصة ARCANE، وقد أوضحت PUBG MOBILE الأصلية أنه سيتم إطلاق تحديث ببجي الجديد 2021 للشهر الجاري بدون أن يتوقف السيرفر أو الخادم عن العمل لإصدار هذا التحديث، وكل ما على اللاعب هو توفير بيئة شبكة مناسبة ومساحة كافية من مساحة التخزين الداخلية على الهاتف الجوال لديه للحصول على التحديث الجديد بمزاياه وتحسيناته بالأوضاع الجديدة والتعديلات على مستوى القتال.

موعد تحديث ببجي موبايل PUBG MOBILE 1.6

تم الإعلان رسمياً من قبل لعبة ببجي موبايل عن إجراء تحديث ببجي الجديد PUBG MOBILE خلال شهر سبتمبر لعام 2021م بإضافة العديد من التحسينات والميزات واستعادة بعض العناصر السابقة التي نالت إعجاب الكثيرين وطالبوا بإعادتها مرة أخرى، وقد حدد موعد تحديث ببجي موبايل ليكون في الموعد التالي:

يبدأ إطلاق التحديث الجديد اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 14 سبتمبر 2021م.

متطلبات تحديث ببجي موبايل الجديد

أوضحت لعبة ببجي موبايل المتطلبات التي يحتاج إليها اللاعب لكي يتمكن من تنزيل ببجي موبايل على الهاتف لديه سواء كان نظام التشغيل أندرويد أو نظام iOS، حيث يتطلب تحميل تحديث ببجي موبايل توفير مساحة التخزين الموضحة بالتالي:

Android: توفير مساحة تخزين 690 ميغابايت.

نظام iOS: توفير مساحة تخزين 1.68 جيجابايت.

وقد تم تحديد الجائزة التي يمكن الحصول عليها في حال تم تنزيل تحديث ببجي موبايل الجديد خلال الفترة من 14 إلى 19 سبتمبر لعام 2021م، ففي حال القيام بإجراء التحديث للعبة ببجي موبايل خلال الفترة المحددة، فسوف يتم الحصول على التالي: (2888 BP و100 AG وحقيبة ظهر حامي العدالة (3 أيام) ×1).

تحديث ببجي موبايل الجديد 2021

تم الإعلان رسمياً عن إضافة وضع جديد للعبة ببجي موبايل وهو خطر غزو نباتات فضائية غريبة تعرف باسم (Yarilo Erangel)، فبعد أن يتم امتصاص الطاقة الخاصة باللاعب سوف يطير Yarilo بشكل سريع على المناطق الحضرية الأساسية الهامة وقاموا بإنشاء حاجز التجديد الذي لديه قدرات شفائية هائلة.

أما عن ماتريكس العناصر أو The Cell Matrix فهي سفينة فضائية ضخمة وعملاقة تحمل آمال الكافة في الهروب، وقد خرجت عن السيطرة بسبب الغزو أو الاجتياح، ولإجراء التحقيقات واستعادة الطاقة مرة أخرى وخوض المعارك، قم بالذهاب إلى ماتريكس العناصر لإعادة الإنعاش والإسقاطات الجوية للأسلحة بصورة عشوائية.

كما يمكنك استدعاء الإمدادات الخاصة بـ دايناهيكس DynaHex Supplies لكي تتأكد من الحصول والتزويد بكافة الاحتياجات من حيث الإمدادات خلال المعركة،ويجب العلم أن سيتم إجراء وإطلاق تحديث ببجي موبايل PUBG MOBILE 1.7 الجديد اعتباراً من يوم الثلاثاء، ولكن قد يتأخر وصول التحديث قليلاً نظراً لاختلاف المناطق الجغرافية.

طريقة تنزيل تحديث ببجي موبايل الجديد 2021

في ظل زيادة الاستفسارات عن طريقة تنزيل التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل أو كيف أحدث ببجي موبايل أخر إصدار برقم 1.6 لشهر سبتمبر 2021م، فقد قمنا بتوفير كيفية تحديث PUBG MOBILE للحصول على التحسينات الجديدة والإضافات، إلى جانب الحصول على مكافأة التحديث في حال تم تحديث ببجي قبل تاريخ 19 سبتمبر الجاري، وتتمثل خطوات تحميل التحديث الجديد في التالي:

دخول المتجر الإلكتروني للهاتف الجوال وفق نظام التشغيل (أب ستور – جوجل بلاي)، ثم البحث عن لعبة ببجي موبايل الأصلية > الدخول إلى الصفحة الخاصة باللعبة من خلال النقر عليها > الضغط على زر “تحديث”.

ولتجنب حدوث أي مشاكل أثناء تنزيل التحديث الجديد، عليك ترك الهاتف الجوال دون استخدامه في أي عمليات أخرى حتى اكتمال التنزيل، كما يجب توفير المتطلبات الموضحة بالأعلى وفق نظام التشغيل الخاص بك، بالإضافة إلى الاتصال بخدمة إنترنت قوي ومستقر، ويجب العلم أن التحديث لن يتم تنزيله بشكل تلقائي، وإنما يجب الدخول لتنزيل تحديث ببجي موبايل PUBG MOBILE 1.7 الجديد يدوياً.

استعادة أوضاع لعب وخرائط ببجي موبايل PUBG MOBILE 1.6

أكدت لعبة ببجي موبايل على استجابتها لمطالب اللاعبين حول العالم باستعادة بعض الأوضاع والخرائط القديمة مرة أخرى ضمن تحديث ببجي موبايل الجديد برقم 1.6 لشهر سبتمبر 2021م، حيث أوضحت أنها قد استمعت بانتباه إلى أراء كافة اللاعبون فيما يتعلق بأوضاع اللعب المتنوعة والمختلفة في السابق.

وقد صرحت بشعورها بالفخر الشديد لأن هذه الأوضاع حازت على إعجاب الكثير من لاعبي ببجي موبايل، وتخطط اللعبة لعودة أوضاع اللعب التالية (المترو الملكي – العمالقة المواجهة الأخيرة – خريطة فيكندي – النجاة حتى الفجر – الحمولة 2.0 – الإصابة بالعدوى – القوة الرونية – ضد الذكاء الاصطناعي).

أما عن الميزات الاجتماعية التي توفرها لعبة ببجي موبايل الأصلية للاعبين في كافة دول العالم فتتمثل في مشاركة اللعب مع أصدقاء جدد يحبون لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE أيضاً، ويجب العلم أن التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل قد ظهر في المتجر لبعض اللاعبين.

بينما لم يظهر حتى الآن لللبعض الأخر، كما يمكن ظهور تحديث ببجي في متجر أب ستور، بينما لا تزال النسخة القديمة هي المتوفرة في متجر جوجل بلاي حتى الآن، ومن يرغب في الحصول على أخر نسخة من ببجي موبايل، يمكنه ذلك من خلال دخول موقع ببجي الرسمي أو من المتجر الإلكتروني لتنزيل تحديث ببجي موبايل PUBG MOBILE 1.7 الإصدار الأخير.