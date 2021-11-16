نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف شاومي الجديد Redmi K50 pro والمواصفات الجديدة به في المقال التالي

هاتف Redmi K50 pro الجديد من شاومي، أعلنت شركة شاومي عن هاتفها الجديدة الذي صنف بأنه ملك الفئة المتوسطة، مما يعني أنه يحمل بمزايا رائعة منافسة لباقي الفئات من نفس النوع، وكما عهدنا من شركة شاومي فهي تسعى لتوفير أفضل الهواتف بأفضل الخصائص والمواصفات الرائعة التي تسهل على المستخدم الاستخدام والاستمتاع بكل خدمة مقدمة من الهاتف، والبحث عن هاتف Redmi K50 pro احتل مكانة كبيرة في البحث الفترة الماضية لمعرفة ما هي المزايا المتوفرة به وهذا ما سنعرفكم عليه الآن. مواصفات هاتف Redmi K50 pro من شاومي نعرض عليكم الآن أهم خصائص ومواصفات Redmi K50 pro من شاومي: ألوان الهاتف متعددة وجذابة فمنها اللون الرمادي واللون الأبيض وكذلك اللون الأزرق.

ويستخدم الهاتف نظام تشغيل حديث هو Android 11 والواجهة المستخدمة به هي MIUI 12.5.

الهاتف داعم لكافة شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G.

أما عن شاشة Redmi K50 pro دقتها عالية 3200*1440 بكسل، ونوعها هو سوبر اموليد.

والذاكرة العشوائية المتاحة بالهاتف منها 8 جيجا رام وأيضًا 12 جيجا رام ومساحة التخزين الداخلي منها 256 جيجا بايت وكذلك 512 جيجا بايت.

وزن الهاتف ليس ثقيلًا إذ أنه يبلغ 191 جرام.

معالج هاتف Redmi K50 pro نوعه Qualcomm SM8350 snap dragon ودقة التصنيع نسبتها خمسة نانومتر.

أما عن الكاميرا فهي رائعة في التصوير والتقاط أفضل اللحظات بجودة نقية فالكاميرا الأساسية ضمن الكاميرات الثلاثة الخلفية دقتها 50 ميجا بكسل والثانية دقتها 8 ميجا بكسل أما الثالثة والأخيرة دقتها 32 ميجا بكسل وبالنسبة لكاميرا Redmi K50 pro الأمامية للسيلفي دقتها 44 ميجا بكسل وتصوير الفيديو يتم بدقة 8K والكاميرا بها مزايا مختلفة مثل البانوراما والفلاش ليد.

وبالحديث عن واحدة من أهم نقاط الهاتف الجديد من شاومي وهي البطارية والشحن فإن سعة البطارية تصل حتى 4500 مللي أمبير ويعمل الهاتف بخاصية الشحن السريع حتى 67 وات. سعر Redmi K50 pro وسعر الهاتف حتى الآن في الدولة التالية هو: سعره بالإمارات هو 2630 درهم.

وسعره في السعودية هو 2690 ريال.

وسعر Redmi K50 pro في مصر 11250 جنيه مصري. الوسوم عمر شويل - جدة هاتف شاومي الجديد Redmi K50 pro والمواصفات الجديدة به - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاتف شاومي الجديد Redmi K50 pro والمواصفات الجديدة به على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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