االإصدار الجديد whatsapp gold update واتساب الذهبي 9.90 مزاياه وكيفية تحميله

في الإصدار الأخير لواتساب الذهبي الكثير من المزايا والتي عملت على تلافي بعض السلبيات في الإصدارات السابقة كما أضاف الاصدار الاخير الكثير من المزايا الغير متوفرة في أى تطبيق آخر، حيث يعتبر برنامج واتساب الذهبي whatsapp gold update هو أحد البرامج الهامة للمحادثة المباشرة في التواصل الاجتماعي، وهو من أهم تطبيقات المراسلة وقد تم تحديث هذا البرنامج وتطويره من التطبيق الأصلي WhatsApp الرسمي ، حيث أنه يوجد به العديد من الميزات الرائعة التي يمكن أن يبحث عنها المستخدمون، من أهمها هي الدردشة حيث أنه يعتبر التطبيق الرسمي الذي لا يمكن لأى أحد أن يقوم باختراقه من خلال الدردشة على الإطلاق ، كما أنه يعتبر هو أحد التطبيقات الآمنة ، ويمكن للمستخدم الاعتماد عليه، كما أنه لا يتم من خلاله استخدام بيانات المستخدم الشخصية، كما أخذ تطبيق WhatsApp Gold في الاعتبار العديد من المزايا في التعديل الجديد الذي حافظ بشكل كبير على الخصوصية.

مزايا واتساب الذهبي أحدث إصدار:

الواتس اب آمن ولا يتطلب تحميل جديد ولكن التحديث يتم تلقائيا ويمكن تشغيل ارقام واتس اب متعددة على نفس البرنامج حتى 3 ارقام.

يتميز كذلك بأنه يتيح لك إخفاء الاستماع إلى أى مقطع للصوت وأيضا يمكن وإخفاء تسجيله

توجد امكانية لأن يتم استعادة الرسائل المحذوفة وكذلك يمكن عمل الدردشات السرية ، ويمكن أن يتم إرسال فيديو بحجم 30 ميغا بايت أو أن يتم ارسال ملف صوتي بحجم 100 ميغا بايت.

في التطبيق الجديد ، تم تغيير الأحرف Astori إلى 250 حرفًا وإرسال تنبيهات إلى الأصدقاء عند تغيير صورة أو إضافة حالة جديدة.

يمكن أيضًا إرسال رسالة مجدولة ولا توجد إعلانات في WhatsApp Gold ، ويمكن تعطيل الدردشة تلقائيًا.

قد يتم إخفاء التاريخ والاسم عند نسخ رسالتين أو أكثر ، وقد يتم منع صديق من الاتصال بك.

فصل الإنترنت عن WhatsApp فقط: يسمح WhatsApp Gold بفصل الإنترنت عن التطبيق فقط دون التأثير على الارتباط بالتطبيقات الأخرى، وهي ميزة بفضلها يمكن تصور عدم تلقي أي رسائل على WhatsApp و’استخدام الإنترنت على باقي التطبيقات التطبيقات.

إخفاء مشاهدات الحالة من الأصدقاء: يوفر WhatsApp Gold أيضًا ميزة إخفاء تمثيل حالة الأصدقاء دون علمهم ودون إظهار الصديق أنك شاهدت حالاتهم.

إخفاء الكتابة: يمكنك أيضًا تنشيط الإدارة لإخفاء حالة مكتوبة الآن عند الدردشة مع صديق أو في مجموعة.

إخفاء وظيفة الكتابة والاستلام: يتيح WhatsApp Gold للمستخدمين خيار إخفاء “الكتابة” التي تظهر في WhatsApp العادي من أعضاء المجموعة ، كما يسمح لميزة إخفاء الرسائل المستلمة بعلامة اختيار في التنازع على السرية والنقر على الإيصال حيث يتم ذلك لا يظهر للمرسل أو لأصدقائك أنت متصل eros.

إخفاء الاستماع وتسجيل القطع: يتيح لك WhatsApp إخفاء الاستماع إلى صوت مقطوع وإخفاء تسجيله ، ويمكن تنزيل حالات الأصدقاء وتخزينها.

يمكنه استعادة الرسائل المحذوفة وإخفاء الدردشات السرية ، ويمكنه إرسال فيديو بحجم 30 ميغا بايت أو قفل صوت بحجم 100 ميغا بايت.

مزايا جديدة لآخر إصدار والأحدث من نسخة واتساب 9.90

تحديث واتس اب الذهبي 9.90.

وتس اب الذهبي ضد الحظر.

تم بناء النسخة على اصدار 2.20 تمديد ا لحالة تلقائيا اكبر من 30 ثانية.

فصل الانترنت عن الواتس اب.

الخصوصية اخفاء الظهور ” اخفاء صحين القراءة”.

منع حذف الرسائل تجدها في الخصوصية.

ايقاف اظهار انك شاهدة الحالة.

منع اظهار الرسالة محولة تحميل الحالة.

نسخ الحالة خصوصية مخصصة لشخص تجدها في المحادثة بينك وبين الشخص اضغط على اسمه

اضافة قفل المحادثة برقم سري(اخفاء محادثات).

تشغيل التسجيلات بشكل تلقائي.

تفعيل الوضع الليلي بشكل كامل.

تم حل مشكلة تنزيل الثيمات.

تفعيل الرد الالي بدون التعرض لحظر.

تحميل حالة واتساب بدون اي مشاكل.

تم اضافة ميزة الرسائل الجماعية للمجوعات.

امكانية تغيير مكان ولون الاشعارات.

وصول اشعارات عند تغيير احد لصورته الشخصية.

اضافة خيار ايقاف التنزيل التلقائي للوسائط.

تفعيل ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء.

تحويل الرسائل الى اكثر من 250 شخص.

مؤثرات جميلة في الشاشة الرئيسية للواتساب .

. تعديل وازالة الزر العائم في شاشة المحادثة.

مميزات اخرى وحلول جميع المشاكل في الاصدار السابق.

اول تحديث واتساب ذهبي يعمل بواجهة اصدار 10.

مؤثرات التمرير للاسفل والاعلى.

تحسين شكل الزر العائم في شاشة الدردشة.

يمكنك اخفاء واظهار الزر العائم في الدردشات.

اظهار الاسم كاملا فب البار اذا كان طويل.

تم اصلاح مشكلة الوضع اليلي في الاعدادات.

اصلاح مشكلة انهيار الواتس اب بشكل كامل.

رفع حالة طويلة “امكانية رفع الحالة وتقطيعها تلقائي الى الحد المسموح”.

اضافة خيار تنظيف بيانات واتس اب بالكامل.

امكانية تغيير ستايل الستوري.

استخدام البصمة لقفل محاداثات.

اضافة ميزة اشعار من شاهد حالتك.

تغيير صوت من الصوت الحقيقي الى اصوات متعددة, تسجيل الصوت ادخل الى المحادثة ثم ال 3 نقاط ثم تغيير الصوت.

تمت إضافة المعاينة و التأكيد قبل إرسال الملصق.

اضافة خيار لحذف حزم الايموجي التي تم تنزيلها.

اضافة المؤرشف في الشاشة الرئيسية يأخذ الآن لون الثيمات.

التحديثات التي أضيفت للنسخة الأخيرة لواتساب الذهبي9.90

إضافة ميزة تسريع التسجيلات والمقاطع الصوتية. إصلاح مشكلة إعادة تصميم شاشة قفل النمط. تم حل مشكلة إرسال الرسائل في مجموعات يستغرق وقتًا طويلاً. مشكلة اخفاء الظهور علامة زرقاء عند تعطل الرد. إضافة اخفاء الصورة او الفيديو بعد مشاهدته يمكنك ذالك عندما تحدد وسائط لأرسالها. إعادة تعيين التفضيلات الآن أيضًا تعيد تعيين الخلفية الافتراضية. تحطم ثابت باستخدام Status Splitter في بعض الهواتف (وليس جميعها). إصلاح: تأخير ارسال الرسائل في الواتساب. إضافة /خيار لتغيير لون اشارة متصل (الاضافات > الشاشة الرئيسية > الاسطر). الترجمة السريعة في المحادثة. رفع مدة الحالة اكثر من ساعة حتى في حال تغيير الثيمات. حل مشكلة تأخير ارسال الرسائل في الواتساب. إصلاح الوسائط لا يتم تنزيلها ومشكلات الاتصال في البكجات. إضافة /عرض جميع الرسائل المرسلة عن طريق جهة الاتصال في المجموعة (انقر فوق الاسم). إضافة /تحميل الصورة او الفيديو عند ارسالها لمرة واحدة.

كيفية تنزيل تطبيق واتساب الذهبي أحدث إصدار:

من خلال عدة خطوات بسيطة يمكنك تحميل التطبيق على هاتفك ويتم تنزيل واتساب الذهبي أحدث إصدار 9.90 من خلال روابط التحميل بجوجل بكل سهولة ويسر، حيث يدعم هذا البرنامج اللغة العربية في الاصدار الجديد مما يسمح لك بالاستمتاع بكافة ميزات البرنامج دون أن تكون اللغة عائقًا أمامك حيث على الشخص أن يقوم بتنزيل تطبيق WhatsApp Gold على أى نوع موبايل من فئة Android ثم ينتقل إلى الموقع الرسمي للبرنامج ، وبعد ذلك يقوم بالنقر فوق أيقونة التنزيل، ثم يتم تثبيت التطبيق ، حيث يقوم بفتحه ويقوم بإدخال رقم الهاتف وسوف حصل علي رمز التحقق على الخاص به وبذلك يمكنك تنزيل WhatsApp Gold على هاتفك.