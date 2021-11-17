خطوات تثبيت لعبة إي فوتبول بيس للأندرويد eFootball PES 2022

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عمر شويل - جدة من الالعاب الشيقة للهواتف الأندرويد هي لعبة إي فوتبول للأندرويد 2021 – 2022، وهي سلسة العاب فيديو لمحاكاة كرة القدم وتعرف باسم eFootball PES، حيث بداية صدورها بتاريخ 15 ديسمبر 2020 وكانت لأجهزة البلايستيشن، والاكس بوكس، والويندور، والميكروسوفت ويندوز، ثم طورتها شركة كونامي في 21 يوليو 2021 وتم إضافتها لأجهزة الأندرويد وآي أو إس.

تثبيت لعبة إي فوتبول بيس للأندرويد

أصبحت اللعبة بجميع إصداراتها تعمل عبر الهواتف الذكية، ومن السهولة استخدام وحدات التحكم في اللعب، ومن التحديثات الجديدة هو إضافة رسوم متحركة جديدة، وفق ما ذكرته اللعبة بإضافة 4 أضعاف عدد الرسوم المتحركة عن العاب بيس السابقة، كما يتم تثبيت لعبة eFootball PES 2021 بسهولة من متجر التطبيقات للهاتف سواء كان بنظام التشغيل الأندرويد أو ios.

خطوات تشغيل لعبة إي فوتبول للأندرويد

متطلبات الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل الأندرويد هي:

الدخول على متجر جوجل بلاي.

الكتابة في البحث eFootball PES 2021.

ثم تثبيت اللعبة على هاتفك.

تتطلب مساحة 96M، لابد من أن تتوفر مساحة 1.9 جيجابابت خالية.

الإصدار الحالي 5.5.0.

ونظام أندوريد 5.0 فالأحدث.

اللعبة مجانية، وبلت عمليات التثبيت لها أكثر من 100 مليون عملية.

وقد تم تقيم اللعبة بأنها مناسبة لمن يبلغ 3 أعوام فما فوق.

إي فوتبول 2022 تاريخ الإصدار الأولي

لعبة إي فوتبول من أشهر العاب الفيديو لكرة القدم، كما شهدت الكثير من التطورات والتعديلات في جودة اللعب واللاعبين، والرسومات المتحركة، وعن الإصدار الأول للعبة فهو مجاني لاختبار أداءك على الإنترنت، ثم يصدر الإصدار النهائي منها.

مزايا تحديث إي فوتبول الأخير

جاء تحديث لعبة eFootball PES 2021 الأخير بتاريخ 23 يونيو 2021 ويتضمن من الميزات الجديدة:

تم إضافة خيار الفرق الوطنية والتي يمكنك الاختيار منها.

كما تم تحديث اللاعبين في بعض الفرق مثل البرازيل.

تحديث السينما والرسوم المتحركة لتكون أفضل.

وشعار فريق النادي تم تحديثه، وصور اللاعبين، وكذلك صور مدير جديد.

كذلك تم إصلاح الكثير من المشاكل.

بيان الفرق المشاركة في ديمو PES 2022

من المنتظر تواجد الكثير من الأندية العالمية والشهيرة، مثل فريق برشلونة، والبرازيل، ومانشيستر يونايتد، وبايرن ميونج، كما تمتك كونامي ترخيص لفريق يوفنتوس، الذي سيتواجد باسم مستعار في لعبة فيفا 22 وهو (Piemonte Calcio).