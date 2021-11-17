بأقوى معالج و5 كاميرات الموبايل الطلقة HUAWEI P50 Pro أحدث إنتاج هواوي

من أكبر شركات الهواتف الذكية الآن على مستوى العالم شركة هواوي لصناعة الهواتف المحمولة وبامكانيات هائلة اسطورية وبسرعة فائقة، فعندما تعلن شركة هواوي عن ظهور أحدث هواتفها الذكية بامكانيات عالية بكاميرات فائقة الجودة وذاكرة قوية تكون هواوي منافس قوي وشرس بين شركات صناعة الهواتف مثل شركة ابل وسامسونج وغيرها من شركات صناعة الهواتف، حيث من المرتقب إطلاق الموبايل الأسطوري من هواوي HUAWEI P50 Pro عالميًا، ليكون في نهاية ديسمبر المقبل، حاملاً مواصفات ثورية ورائعة، فيأتي بالألوان الأبيض والذهبي والأزرق والوردي، مع أبعاد وهيكل الجهاز: الطول 158.8 مم، العرض 72.8 مم، السُمك 8.5 مم، ويبلغ وزنه 195 جرام، يدعم جميع شبكات الاتصالات ويحمل شريحتين من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، ويعمل بنظام التشغيل هارموني HarmonyOS 2.0، وبهذه المواصفات العالية تصبح هواوي من أفضل شركات الهواتف عالميا وأكثرها مبيعا في الإنتاج، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح مواصفات الجهاز ومزايا الكاميرات وعيوبه وسعره المتوقع بعد طرحه بالأسواق.

مواصفات هاتف Huawei P50 Pro

يتوفر Huawei P50 Pro إما بسعة 8 أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع سعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت.

بينما يتوفر Huawei P50 بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما يصل إلى 256 جيجابايت من السعة التخزينية.

يحتوي Huawei P50 Pro على شاشة OLED بقياس 6.6 بوصة بمعدل تحديث 120هرتز وبدقة 2700×1228 بكسل.

بينما يحتوي Huawei P50 على شاشة OLED أصغر بقياس 6.5 إنشات ومعدل تحديث 90 هرتز وبدقة 2700×1224 بكسل.

يأتي جهاز Huawei P50 Pro ببطارية بسعة 4360 ميلي أمبير، مقارنة ببطارية بسعة 4100 ميلي أمبير في Huawei P50.

يمكن شحن كلاهما سلكيًا بسرعة 66 واط، ويمكن شحن Huawei P50 Pro لاسلكيًا عند 50 واط. وهو حاصل على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء.

يحتوي Huawei P50 Pro على كاميرا خلفية رباعية بعدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري بقدرة 3.5x وعدسة أحادية اللون بدقة 40 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل.

بينما يحتوي Huawei P50 على كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بصري بقدرة 5x وعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل.

بالإضافة إلى ذلك كلاهما يحتوي على كاميرات أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

مواصفات الكاميرات والتصوير:

الكاميرا الأولى الأساسية بدقة 50 ميجابكسل. الكاميرا الثانية للتقريب البصري بدقة 64 ميجابكسل. الكاميرا الثالثة بزاوية واسعة بدقة 13 ميجابكسل. الكاميرا الرابعة بالأبيض والأسود بدقة 40 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة 2160P 4K ودقة 1080P FHD. كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 13 ميجابكسل.

الشحن والبطارية:

يحمل الهاتف بطارية كبيرة بسعة 4360 ملي أمبير.

تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات.

ويدعم الشحن اللاسلكي بقوة 40 وات.

عيوب الجهاز هاتف هواوي بي 50 برو:

الهاتف لا يدعم إمكانية توسيع التخزين الخارجي عبر بطاقة MicroSD (الهاتف يدعم بطاقة Nano Memory فقط).

الهاتف يفتقر لمنفذ سماعات الأذن 3.5mm jack

الهاتف لا يدعم شبكات اتصالات الجيل الخامس 5G

أسعار هاتف Huawei P50 Pro

أما عن سعر هاتف HUAWEI P50 Pro المتوقع، فيبلغ 930 دولار أمريكي، وهو ما يعادل: