مواصفات Oppo Reno 7 تعرف علي سعر ومميزات اوبو رينو 7 الجديد ، منذ عدة سنوات انطلقت اوبو سلسلة هواتف الرينو الشهرة التي أحدثت ضجة في الأسواق العالمية وانتشرت كثيراً في جميع دول العالم، حيث أن هذه السلسلة لها الكثير من الجماهير التي ترغب في اقتناءها فور نزوها في الأسواق وانطلاقها من خلال الشركة المنتجة لها وهي شركة Oppo التي استطاعت صنع أسم كبير لها منذ تواجدها في الأسواق علي الرغم من وجود تنافس كبير بينها وبين الشركات الأخري، ونحن الآن ننتظر الهاتف الجديد أوبو رينو 7، وفيما يلي سوف نعرض كافة صفاته ومميزاته وسعره المتوقع.

مواصفات Oppo Reno 7

تستمر سلسلة هواتف رينو المقدمة من أوبو في نجاحها المبهر الذي حصل عيه خلال الفترة الماضية؛ حيث أن النسخة الجديدة 7 بيست الأولي بل كان يسبقها العديد من النسخ الأخري وكان آخرهم Oppo Reno 6 و سبقه Oppo Reno 5، والجدير بالذكر أن هواتف أوبو تتألق دائماً بكافة الأنواع التي تصدرها في الأسواق ليست سلسلة رينو فقط بل أن أوبو دئماً تبهر منافسيها بنجاحها الكبير وتعتبر أكبر منافس لهواتف Xiaomi ، ولجميع عشاق جوالات أوبو الذكية سوف نعرض جميع مواصفات الهاتف الجديد المتميز رينو 7 الذي ينتظره الكثير من الناس حول العام فيما يلي:

تأتي الشاشة بمساحة 6.55 بوصة، كما تكون بدق 2400*1080 بكسل.

يكون معالج الهاتف ميديا تيك Dimensity 920 5G ، كما يأتي بتكنولوجي 6 نانو متر.

يأتي الرام أما 8 أو 12 جيجا بايت.

تصل سعة التخزين إلي 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت.

المعالج ارسمي يكون Arm Mali-G68

يحتوي الهاتف علي ثلاثة كاميرات خلفية الأولي بدقة 50 ميجا بكسل والثانية 8 والثالثة 2 ميجا بكسل.

ويحتوي علي كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل.

البطارية تأتي بقوة 4500 ملي أمبير.

يتميز الهاتف بألوانه الجذابة الرائعة والتي تتمثل في “أزرق، أسود”.

سعر الهاتف: من المتوقع أن يصل سعر الهاتف إلي 9 آلاف جنيه.

كانت هذه المواصفات الأساسية التي يتكون منها هاتف رينو 7 الجديد، ولكن ليست هذه فقط بل يوجد العديد من المواصفات والمميزات الأخري المتواجدة في الهاتف والتي جعلته محط أنظار الكثير من الأشخاص في العديد من بلاد العالم خاصة في بلاد الوطن العربي، ومن المواصفات المميزة الأخري ما يتمثل في الآتي:

يدعم اوبو رينو 7 شريحتين من نوع النانو

يحتوي علي بصمة للأصابع ولكنها مدمجة في الشاشة وتأتي بدقة كبيرة وسرعة فائقة في الاستجابة.

تأتي الشاشة بطبقة حماية ضد الكسر “كورنينج جوريلا جلاس”

تصوير الفيديو يكون بجودة [email protected]

يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس

تتمثل أبعاد الشاشة في 20:9

مصنع من ظهر من الزجاج وجوانب من الألومنيوم وشاشة زجاجية قوية

تتميز الشاشة أنها بوع أموليد حيث يعتبر هذا النوع من أكثر الأنواع المفضلة عند جميع مستخدمين الهواتف الذكية نظراً جودة الألوان بها ودقتها العالية.

كما أن الهاتف يأتي حاملاً لواجهة أوبو المميزة ColorOS المتواجدة في أندرويد 11 وتعتبر هذه اللقطة أحد أهم نقاط الهاتف ما تتمتع به من تنظيم كبير وسلاسة في الاستعمال.

كما يدعم الهاتف الاتصال من خلال NFC

يوجد به بلوتوث بإصدار 5.2

يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 65 واط

وبذلك نكون انتهينا من عرض كل ما يتعلق بكلاً من مواصفات Oppo Reno 7 و سعره في الأسواق الذي من المتوقع أن يتم طرحه به في أقرب وقت، لكي يعرف عليها كل من يرغب في شراء الهاتف الجديد من السلسلة الشهيرة لشركة أوبو العالمية وينتظر صدوره في الأسواق في البلاد العربية.