نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة كتابة رسائل بالألوان في الواتساب وتغير لون نص حالات واتساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة كتابة رسائل بالألوان في الواتساب وتغير لون نص حالتك، يعتبر الواتساب من اكثر مواقع التواصل استخدم، وبسبب ذلك يتم اكتشاف في هذا التطبيق الجديد كل يوم، وذلك لأن الشركة تعمل على التطوير المستمر من جهة ومن ناحية أخرى أن عدد مستخدميه يتزايدون بشكل يومي، لذا في هذا المقال سنقوم بعرض خاصية جديد في تطبيق الواتساب وهي كتابة الرسائل بالألوان وأيضا طريقة تغير لون النص.

كتابة رسائل واتساب بالألوان

تعتبر خاصية كتابة الكروب بالألوان من الخصائص الجديدة علي تطبيق الواتساب، والتي لم تنتشر حتي الآن، ولا يعرفها أيضا مستخدمي التطبيق دليل علي ذلك أن لا تستلم من جهات اتصالك في الغالب رسائل حروفها بالألوان وهذا معناه أن تلك الميزة غير معروفة للكثيرين، لذا سنقوم بعرض طريقة كتابة الحروب بالألوان عبر تطبيق الواتساب، وذلك باستخدام طريقتان مختلفين وهم:

يمكنك كتابة الحروف في الواتساب بالعديد من الوان المختلفة ما بين الأزرق والأحمر والأخضر وغيرها من الألوان، وذلك من خلال استخدام التطبيق WhatsBlue Text ، حيث يتم كتابه الحروف الألوان من خلال الضغط علي اختيار”Fancy Text” الذي يسمح لك بكتابة رسالة بعد ذلك ما عليك النغير الضغط علي كلمة النمط أو اللون الذي تريده ويقدم لك التطبيق خيارات مختلفة لاستخدام الأنماط والألوان المتعددة، ثم بعد ذلك عليك بالضغط فوق كلمه النمط سوف يتم تغيير الرسالة له سواء من ناحية اللون أو التنسيق.

أما الطريقة الثانية فانه يمكنك أيضا تغير العروف بكل سهوله وذلك عن طريق استخدام التطبيق ذاته من خلال الأعلام المدرجة في الصندوق الخاص برسائل التطبيق.

تغيير لون نص حالات واتساب

يمكنك أيضا تغير لون حالات واتساب وذلك من خلال استخدام تطبيق WhatsBlue Text أيضا، حيث يعتبر هذا التطبيق مخصص لتغيير لون خلفية وأحرف الحالة الخاصة بك، ومن ضمن مميزات هذا التطبيق انه سهل الاستخدام وتسطيع بسهولة تطبيقه على حالتك وسوف يجعلها أكثر جمالاً واختلافًا عن الآخرين،

يمكنك أيضا تغير الخلفية الخاصة بحالة الواتساب من خلال استخدام التطبيق ذاته، ويتم ذلك عن طريق استخدام الأعلام المدرجة في صندوق رسائل التطبيق، وعند استخدامك تطبيق WhatsBlue Text لتغير حروف الواتساب الي الوان وأيضا تغير الخلفية الي الوان فيعتبر شي مميز جدا لأنه غير منتشر، وتعتبر أبا من ضمن التحديثات الجديدة لدي تطبيق واتساب.