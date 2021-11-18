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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريلمي تنافس بقوة هاتف Realme GT 2 Pro الجديد بمواصفات قياسية تعرف على سعره وإمكانياته في المقال التالي
بعد طرح الكثير من هواتفها الحديثة والمتطورة بامكانيات خرافية أصبحت شركة ريلمي من كبرى الشركات لصناعة الهواتف الذكية في العالم أجمع وأصبحت تنافس بقوة كبرى شركات الهواتف ابل وسامسونج وهواوي ونوكيا وغيرها من الماركات العالمية، واليوم سوف اكتب عن مزايا ومواصفات هاتف Realme GT 2 Pro ومن خلال موقع ثقفني نوضح السعر والعيوب للهاتف وسوف ننشر كل ماهو جديد في عالم تكنولوجيا الهواتف الذكية، ويعد هذا الهاتف استكمال لسلسة GT2 التي تم إصدارها الأشهر الماضية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف بشكل رسمي خلال الأيام القليلة الماضية، وأكد الوكلاء أن هاتف Realme GT 2 Pro سيضم أقوي شاشة لهذا العام من نوع Super AMOLED وبطارية شديدة التحمل أقوى من الإصدار القديم حيث يصل حجمها 4500 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 وات أي يمكن شحن 50% من البطارية خلال 30 دقيقة فقط، ومن خلال استعراضنا لمزاياه ومواصفاته يعتبر من أفضل فئة الهواتف التي في مثيله من إمكانيات وسعره مناسب جدا.
مواصفات هاتف Realme GT 2 Pro الجديد
أكد الخبراء أنه من المتوقع أن يضم هاتف Realme GT 2 Pro الجديد مجموعة من المواصفات القياسية وهي:
- الهاتف سيتميز بتصميم البسيط والأنيق مشابه الإصدار الماضي.
- مصنوع من البلاستيك من الخلف ومن الامام، بإطار من الجوانب من البلاستيك.
- يصل وزن الهاتف 186 جرام، طول 158.5 مم، عرض 73.3 مم، سمك 8.4 مم.
- نظام التشغيل الاندرويد 11.
- يدعم شريحتين اتصال من نوع NaNo SIM.
- يدعم كافة الأجيال 2G, 3G, 4G, 5G.
- الهاتف يضم نظام معالج قوي من نوع MediaTek Dimensity 1200، ثماني النواة سيجعل الهاتف سريع الأداء.
- شاشة هاتف Realme GT 2 Pro الجديد من نوع Super AMOLED وهذا النوع من أقوى الشاشات هذا العام، يصل حجمها 6.43 بوصة.
- عالية الوضوح بدقة 2400×1080 بكسل FHD، معدل تحديث 120 هرتز، تضم وضع لحماية العين.
- بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بو، حيث يصل حجمها 4500 ملى أمبير.
- الهاتف يدعم الشحن السريع بقوة 65 واط يمكن شحن البطارية بالكامل خلال 60 دقيقة فقط.
- الذاكرة الداخلية متوفرة بنسختين 128 جيجا بايت، 256 جيجا بايت، الذاكرة العشوائية 8 جيجا رام.
- الإتصالات التي يدعمها الهاتف البلوتوث، الواي فاي، GPS، Wi-Fi Hotspot، تقنية NFC، Wi-Fi Direct.
- أنواع الحماية التي يدعمها الهاتف الجيروسكوب، التسارع، البوصلة، التقارب.
- الهاتف سيتوفر باللون الأسود والأبيض.
أهم مميزات كاميرا هاتف Realme GT 2 Pro الجديد
- يضم كاميرا امامية يصل دقتها 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.5.
- عريضة تدعم تصوير البانوراما، تقنية HDR.
دقة الفيديو 1080P FHD.
- يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بكسل عريضة بفتحة عدسة بحجم F/1.8.
- الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.3 بزاوية واسعة.
- دقة الكاميرا الثالثة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4 يدعم تصوير الماكرو.
- يدعم الفلاش، تصوير البانوراما، تقنية HDR.
- دقة الفيديو 1080P FHD
عيوب جهاز هاتف Realme GT 2 Pro
الهاتف لا يدعم إمكانية توسيع التخزين الخارجي عبر بطاقة MicroSD
سعر هاتف Realme GT 2 Pro الجديد
من المفترض أن يكون سعر الهاتف في المرحلة القادمة لن يزيد عن الأسعار التالية:
- في الأسواق العالمية 370 دولار أمريكي.
- ما يعادل في جمهورية مصر العربية 5900 جنيه مصري.
- داخل المملكة العربية السعودية 1414 ريال سعودي.
- في دولة الإمارات 1385 درهم إماراتي.
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