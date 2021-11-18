أوبو تعلن عن أحدث مواصفات هاتفها Oppo A95 الجديد والسعر وإمكانياته عيوبه

أوبو من الشركات التي ظهرت أخيرا واثبتت جدارتها وتفوقها عن مثيلاتها من شركات الهواتف وأصبح لها اسم كبير والعديد من الموديلات الذكية لهواتفها بأفضل إمكانيات تنافسية بين شركات الهواتف سواء آبل أو سامسونج أو هوواي أو غيرها من شركات الهواتف، والكثير من مستخدمي الهواتف الذكية يفضلون إقتناء هاتف أوبو حيث يمتاز بشياكته وإمكانياته العالية، حيث كشفت شركة أوبو الصينية الرائدة في عالم الإلكترونيات والاتصالات عن هاتف Oppo A95 الجديد، الذي يمتاز ببطارية كبيرة 5000 مللي أمبير، وSnapdragon 662، والذي يأتي ينتمي للفئة المتوسطة، ويظهر ذلك بوضوح من خلال السعر الذي تم تسعيره به، بالإضافة للمواصفات التي يأتي بها، حيث يأتي بشاشة AMOLED، وعدسة خلفية أساسية 48 ميجابيكسل، وبطارية 5000 مللي امبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، ومن خلال مقالى سوف اوضح مواصفات ومزايا هاتف اوبو آية 95 الأحدث إنتاجا حيث أصبحت شركة أوبو من افضل ومن أكبر شركات الهواتف في العالم ومن أكثرها مبيعا لمنتجاتها من الهواتف الذكية.

مواصفات هاتف Oppo A95 الجديد

رغم أن هاتف أوبو ايه 95 من ضمن الفئات المتوسطة في الأسعار اكن شكله مميز ومواصفاته الخارجية هي:

وزن الهاتف: 173 جرام، بواجهة زجاج، والخلفية بلاستيك.

الأبعاد (160.1 × 73.4× 7.8) ملم.

متوفر الهاتف لونين (أسود- أزرق).

كما أن الشاشة من نوع Super AMOLED، وحجمها 6.43 إنش، بنسبة 84.9% بالنسبة للهاتف.

مواصفات وإمكانيات هاتف Oppo A95 الداخلية:

المعالج: وحدة المعالج ثماني النواة، (MediaTek Dimensity 800U 5G).

والرامات: 8 جيجابايت.

نظام التشغيل: Android 11.

واجهة المستخدم: ColorOS 11.1.

البطارية: من نوع Li-Po ، السعة 5000 مللي أمبير، غير قابل للإزالة، ويدعم الشحن السريع 33 وات، حيث يقوم بشحن نسبة 54% خلال 30 دقيقة.

المساحة الداخلية نوعين 128/ 256 جيجابايت، وغير معلن عن كارت ميموري خارجي.

يدعم الشبكة اللاسلكية واي فاي بتقنية 802.11 a/b/g/n/ac.

ومن طرق الاتصال: البلوتوث 5.2، و Gps.

المستشعرات: توجد بصمة الإصبع ضوئية أسفل الشاشة.

الصوت، يدعم أنواع صوت التنبيه (اهتزاز- نغمات- MP3-WAV).

مواصفات كاميرا هاتف أوبو 95

بالنسبة لكاميرا الهاتف الخلفية، فهي ثلاثية تأتي بدقة 48، 2، 2 ميجابكسل.

والكاميرا الأمامية تعمل بدقة 16 ميجابكسل.

عيوب هاتف Oppo A95

معالج Snapdragon 662 يعتبر ضعيف مقارنةً بباقي المنافسين في نفس الفئة السعرية. لا يدعم مستشعر NFC.

سعر موبايل اوبو Oppo A95

حيث تم الإعلان عن السعر الرسمي للهاتف عالميًا وهو كالتالي: