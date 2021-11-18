أفضل موقع شحن شدات ببجي موبايل 2022 بطريقة آمنة ومضمونة Pubg Mobile

باتت لعبة ببجي موبايل واحدة من أهم الألعاب حالياً إذا لم تكن الأهم، وأصبح أيضًا شحن الشدات شيء في غاية الأهمية ويتسابق الكثير من أجل معرفة الطريقة سريعًا والبدء بعملها، لذلك سنحاول في التعرف على موقع شحن شدات ببجي موبايل، مع توضيح الطريقة المجانية بداخل موقعنا.

أفضل موقع شحن شدات ببجي موبايل

لمن لا يدرك أهمية الشدات جيدًا فهي ضرورية لاستخدامها في شراء عدة أشياء بداخل ببجي موبايل من الأسلحة، الملابس والمركبات المختلفة فهذه الأشياء تتيح لك التقدم بها والحصول على ترقيات دائمًا، لنقدم لك الآن أولى هذه الطرق وهي:

الدخول إلى الموقع.

ستظهر لك عدة أسئلة هامة عليك الإجابة عليها أولاً.

هناك فيديوهات كثيرة تستطيع مشاهدتها لتحصل على النقاط المتعددة.

يمكنك أن تحصل على بطاقات جوجل المجانية كهدية مميزة.

أسعار شحن شدات ببجي موبايل

إذا كانت الطريقة الأولى لا تتماشى معكم أو لا تقدرون على استخدامها والحصول على الشدات مجانًا سنترك لكم أسعارها، وذلك كدليل لمن يريد شرائها، وتأتي بهذا الشكل:

إذا قمت بشحن 60 شدة بتكلفة 3.69 ريال سعودي ستتمكن من الحصول على 3 شدات بشكل مجاني.

ولكن عند شحن 300 شدة بقيمة 18 ريال سعودي ستحصول على 40 شدة مجانًا.

كما هناك عرض 600 شدة بقيمة 37 ريال سعودي وستحصل على 90 شدة بشكل مجاني.

ومن العروض الأكثر ميزة هي 2400 شدة بسعر 185 ريال سعودي وستحصل على 1000 شدة بشكل مجاني.

مميزات لعبة ببجي

هناك العديد من المميزات التي تميز لعبتنا عن الكثير من الألعاب الأخرى، لنتعرف عليها الآن بشيء من التفصيل وهي: