”بي إم دبليو” تطرح دراجة كهربائية جديدة

طورت شركة ”بي إم.دبليو“ الألمانية لصناعة السيارات دراجة كهربائية ”سكوتر“ جديدة، ذات عجلتين أطلقت عليها اسم ”CE 04“.

والدراجة، التي عُرضت في لوس أنجلوس الأسبوع الجاري قبيل حدث مخصص للسيارات، من المتوقع أن تحظى بالقبول على نطاق واسع في سوق الدراجات البخارية الكهربائية.

وبعد سنوات من التراجع، انتعشت مبيعات الدراجات النارية والسكوتر مرة أخرى.

ومن جانبه، قال ترودي هاردي، نائب رئيس الشركة، إن ”السيارة الكهربائية ذات العجلتين قد تصبح أكثر من مجرد دراجة ذات مظهر رائع“.

والمثير للاهتمام بشأن امتلاك سكوتر في هذه الفئة هو أنه سيبدأ في حل بعض تحديات النقل.

ومن المقرر أن يطرح موديل ”CE 04“ في صالات العرض في أوائل عام 2022، حيث سيبدأ سعره من 11.795 دولارا.

وقد تكون هذه صفقة رائعة لامتلاك السكوتر الكهربائي المليء بالعديد من الميزات.

وأوضح العملاق الألماني أن السكوتر سيتسع لفردين، كما تبلغ قدرته 42 حصانا، بعزم دوران مذهل يبلغ 45 رطلاً.

وتهدف حزمة البطارية، التي تأتي بسعة 8.9 كيلو واط في الساعة، إلى تقديم 80 ميلاً من النطاق وتدعم الشحن من المستوى 2 حتى 6.9 كيلو واط.

كما يتمتع بفرامل مانعة للانزلاق وغيرها من ميزات السلامة.

وأضافت الشركة أن الدراجة تحتوي على شاشة ”TFT“ كبيرة بقياس 10.25 بوصة، وعند إقرانها بالتطبيق الخاص بـ“بي إم دبليو موتوراد“، يمكنها تتبع بيانات الراكب خطوة بخطوة، مثل المسافة التي انحنيت بها في الزوايا، بالإضافة لمعلومات عن الدراجة النارية.

وأشار هاردي إلى أن الاستراتيجية التي اتبعتها ”بي إم دبليو“ في تصنيع الدراجة الجديدة هي خطوة ذكية بالنسبة للشركة، حيث ستجلب أشخاصا جددا إلى العلامة التجارية، حتى إن كانوا لا يفكرون في شراء دراجة نارية، لأنهم سيجدون هذا حلاً مناسباً.

وأعرب هاردي عن قلقه بسبب أن بعض الأشخاص الذين يستخدمون الدراجات النارية أو الكهربائية قد لا ينجذبون للتحديث إلى السكوتر الجديد ”CE 04″، لأن هيئته قد توحي أنها ضعيفة نسبياً، ولكن في الواقع أن عزم الدوران الذي يجعل السيارات الكهربائية مثيرة للاهتمام يتم استخدامه أيضاً في الموديل الجديد.

وللركاب الجدد وذوي الخبرة، تقدم دراجة ”CE 04“ شيئا جديدا، فهي مركبة كهربائية صغيرة الحجم ذات عجلتين ولكنها مفعمة بالحيوية ويمكن أن تكون الحل للتنقل داخل المدينة.

ويقول هاردي إن ”الدراجة الجديدة هي جزء من استراتيجية مستمرة من قبل الشركة. ولطالما اشتهرت ”بي إم دبليو“ بجوانب الأداء والجانب التكنولوجي“.