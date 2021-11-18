نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم المعلومات حول لعبة ببجي نيوستيت والتحديث الأخير للعبة PUBG NEWSTATE 2021 GAME في المقال التالي

عمر شويل - جدة من هنا سوف نتعرف على لعبة بجي نيوستيت كما اننا سوف نقوم بالرد على كافة الأسئلة التي تجول في أذهانكم حول أشهر لعبة حول العالم في الفترة الأخيرة وذلك كان بسبب إصدارها الجديد، حيث أن لعبة ببجي أصبحت تنال اهتمام كبير جدا في الآونة الأخيرة كما اننا نتوقع ان هذه اللعبة سوف تحظى بنجاح كبير جدا وذلك بسبب التغيير الكلي الذي يحدث في استراتيجيات هذه اللعبة.

أهم المعلومات حول لعبة ببجي نيوستيت

ومن هنا سوف نعرض عليكم اهم المعلومات التي يهتم بها محبي ببجي نيوستيت وهي كالاتي:

حيث يقوم اللاعبين باستكشاف بيئات فريدة وتمتاز بالأشياء الكثيرة التي تكون قابلة للتفاعل وهذا يعمل على مساعدة اللاعبين على ابتكار طرق جديدة واستكشاف استراتيجيات مختلفة وجديدة للتمكن من السيطرة على هذه المنافسة، كما تم العمل على تحسين اللعبة وذلك للعب من خلال الأجهزة المحمولة، وتعمل اللعبة على توفير تجربة الباتيل رويال الكاملة حيث تكون مباشرة في ايدي اللاعب.

أبرز المميزات المتواجدة في ببجي نيوستيت

إن لعبة ببجي نيوستيت الجديدة تحمل مميزات كثيرة من ببجي موبايل التي اعتاد عليها اللاعبين، وغير ذلك فإن لعبة ببجي نيوستيت سوف تقوم بدمج مميزات أخرى أيضًا من لعبة كول اوف ديوتي.

ومن هنا سوف نقوم بعرض المميزات التي سوف تتواجد في لعبة ببجي نيوستيت كالتالي:

أضافة العديد من الطائرات التي سوف تكون بدون طيار، كما أصبح للمنازل والكهوف بها زجاج في لعبة ببجي نيوستيت، وبالتالي أصبح هناك العديد من المركبات والسيارات وأيضًا الطائرات الجديدة، كما ان هناك نفس المعدات التي كانت متواجدة في لعبة ببجي موبايل ولكن تكون مطورة عن السابق، حيث أصبح هناك أيضًا العديد من السيارات المصفحة وذلك لحماية اللاعب أثناء المباراة، كما حدث تحديث في معظم الاسكوبات الموجودة مثل اسكوب الهولو الذي تم اقتناءه من لعبة كول اوف ديوتي، وبالأخير تم تحديث الجرافيك بشكل كبير حيث أصبح أفضل من الذي في لعبة ببجي موبايل بكثير، وفي نهاية المقال سوف نكون تعرفنا على العديد من التحديثات التي تمت من اجل لعبة ببجي نيوستيت ونتمنى ان نكون أجبنا على جميع الأسئلة التي تجول في أذهانكم.