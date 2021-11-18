“ثبت الجولد” طريقة تثبيت واتساب الذهبي على جهازك الإصدار الجديد بالخطوات whatsapp gold 2022

طريقة تثبيت واتساب الذهبي من خلال موقعنا نقدمها باعتباره تطبيق مهم جداً فقد أصبح أحد المنافسين لتطبيقات WhatsApp الرسمية وتطبيقات الشبكات الاجتماعية حول العالم، ويطلب الكثيرين طريقة تثبيت واتساب الذهبي وذلك لأنه تطبيق مهم للغاية اكتسب شهرة واسعة في العالم وليس فقط في الوطن العربي، أحدها أنه حاز على موافقة جميع المستخدمين لما يتمتع به من مزايا عديدة، وهذا التطبيق هو أحد الإصدارات المعدلة من تطبيق WhatsApp الأصلي، والذي تم تعديله من قبل بعض المطورين.

طريقة تثبيت واتساب الذهبي

بناءً على طلبات العديد من زوارنا المميزين ومتطلباتهم، أطلقنا اليوم تطبيقًا وهو من أهم التطبيقات وأكثرها شمولاً، لأن العديد من المستخدمين يرغبون في محاولة تحديث WhatsApp Gold، وهو تطبيق مُنفَّذ لدى أحدهم حيث كان شائعًا على نطاق واسع مؤخرًا، ويواجه بعض الأشخاص أيضًا مشكلات بعد تحديث WhatsApp Gold لأنه أحد التطبيقات التي يتم البحث عنها، لأن هذا يتسبب في ضياع المحادثات، فلا توجد طريقة لمحاولة استرجاعها، يرجى اتباع الخطوات التالية ومراعاة ما يلي:

إذا لم يتم حظرك وترغب في تحديث أي إصدار للواتس الذهبي يتم إتباع التالي:

نقوم بأخذ نسخة احتياطية من الدردشات وذلك من خلال الضغط على الاعدادات ثم الدردشات وتضغط نسخ احتياطي.

تقوم بحذف تثبيت النسخة القديمة من جهازك.

تقوم بتحميل الاصدار الجديد من واتساب الذهبي وتفعيل رقم الهاتف.

إذا تم حظرك وتريد تحديث نسخة واتساب جديده اتبع الخطوات التالية:

تقوم بإلغاء تثبيت الواتساب الذهبي من الهاتف.

قم بتحميل نسخة أخرى منه بالإصدار الجديد والذي يكون ضد الحظر.

تقوم بتفعيل رقم الهاتف الخاص بك على واتساب الذهبي.

القيام باستعادة نسخة الدردشات التي قمت بحفظها على جهازك.

مميزات تثبيت الواتساب الذهبي