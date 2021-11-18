نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي PUBG MOBILE 1.7 آركين الجديد 2021 طريقة تنزيل أخر إصدار من بوبجي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر مزايا وإضافات تحديث ببجي PUBG MOBILE 1.7 الجديد المعلن عننه بشكل رسمي من جانب لعبة ببجي موبايل العالمية ضمن تصحيحات أخر إصدار، وذلك بعد أن أعلنت لعبة ببجي العالمية عن توفير أحدث نسخة ببجي موبايل على المتجر الإلكتروني للهواتف الجوالة خلال الشهر الجاري، وقد تظهر النسخة الحديثة لببجي موبايل في أوقات متأخرة نظراً لاختلاف المناطق الجغرافية، فقط كل ما عليكم هو متابعة المتجر الإلكتروني للهاتف الخاص بكم للتعرف على ما إذا تم توفير تحديث ببجي الجديد 2021 أم عليك الانتظار قليلاً حتى يظهر التحديث، حيث أعلنت اللعبة عن إضافة أوضاع جديدة واستعادة أوضاع وخرائط تم إطلاقها في التحديثات السابقة، ومن يرغب في معرفة أنواع البنادق الهجومية في ببجي موبايل 2021م، يمكنه ذلك من خلال ثقفني.

تحديث ببجي PUBG MOBILE 1.7

في ظل ترقب العديد من اللاعبين دفع أخر إصدار للعبة ببجي موبايل، وذلك بعد أن أن أعلنت لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile العالمية عن صدور تحديثاً جديداً للعبة خلال شهر نوفمبر الجاري، فقد أعلنت بوبجي موبايل عن إطلاق تحديث ببجي موبايل الجديد برقم 1.7 اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 16 نوفمبر 2021م.

وأوضحت ببجي مزايا تحديث PUBG MOBILE 1.7 الذي يتميز بإضافة العديد من التحسينات لزيادة المتعة داخل اللعبة الأصلية، حيث يمكنكم خوض القتال في المباريات كبطل ARCANE من خلال دخول جزيرة الانعكاس أو عالم الانعكاس في لعبة ببجي الجديدة.

كما أضافت لعبة ببجي موبايل الجديدة ضمن التحديث الأخير سلسة من الرسوم المتحركة الرسمية الخاصة بـ League of Legends، فبعد تنزيل تحديث ببجي موبايل 1.7 يمكنك اتخاذ شكل معين من الأشكال الآتية (جينكس – جايس – فاي – كايتلين) لمواجهة لاعبين آخرين بأسلحة ومهارات جديدة، كما يمكنك اكتشاف قصة آركين ARCANE.

تحديث ببجي موبايل الجديد 2021

تم الإعلان من جانب لعبة ببجي موبايل عن إجراء تعديلات على مستوى القتال في لعبة ببجي موبايل الأصلية، حيث تم إعادة توازن بنادق القناص البارع لزيادة الضرر بعيد المدى، إلى جانب زيادة سرعة الطلقة وسرعة التعافي، وقد تم إطلاق النسخة الأخيرة لببجي موبايل برقم 1.7 لشهر نوفمبر الجاري على المتجر الإلكتروني بشكل تدريجي.

وقد تم ملاحظة أن بنادق القناص البارع لم تكن ضمن الأسلحة الشائعة مؤخراً، لذلك تأمل اللعبة في استخدامها بشكل أكبر بعد إجراء تحديث ببجي PUBG MOBILE 1.7 الجديد 2021، وقد تم التأكيد من جانب اللعبة العالمية على عدم توقف الخادم وتعطيله أثناء تنزيل ببجي موبايل التحديث الجديد، كما أتاحت وضع عالم الانعكاس الجديد ليظهر في حال تصادم بعدان.

حل مشكلة تشغيل ببجي موبايل

في بعض الأحيان يحدث عطل في لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile ولم يتمكن اللاعب من دخول المباريات، وهنا يجب العلم أن هذا يحدث عادةً بسبب مساحة التخزين الداخلية للهاتف، لذلك يجب تجربة الخروج من لعبة بوبجي، والعمل على تفريغ بعض الذاكرة على الجهاز، ومن ثم إعادة تشغيل اللعبة مرة أخرى.

كما يمكن حل مشكلة ببجي موبايل من خلال القيام بإلغاء تثبيت بعض التطبيقات التي لا تحتاج إليها بالجهاز لديك لتفريغ مساحة كافية بذاكرة الهاتف الداخلية، مع ضرورة التأكد من توافق الجهاز سواء أندرويد أو iOS مع الحد الأدنى لمتطلبات النظام وذاكرة الوصول العشوائي، ثم القيام بالنقر على زر إصلاح بالجانب الأيمن للشاشة من أجل إصلاح ببجي موبايل، أو القيام بتثبيت ببجي مرة أخرى والمحاولة من جديد.

تنزيل تحديث ببجي موبايل الجديد PUBG MOBILE 1.6

تم الإعلان رسمياً من قبل لعبة ببجي موبايل pubg mobile عبر الحساب الرسمي لببجي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إطلاق تحديث لعبة ببجي موبايل برقم 1.6.0 أخر إصدار سبتمبر 2021م لكي تتوفر النسخة الجديدة من لعبة بوبجي في المتجر الخاص بالهاتف الجوال لديكم في الموعد التالي:

إطلاق تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 14 سبتمبر 2021م.

وقد أوضحت اللعبة أنه لن يتم تعطيل السيرفر أو انقطاع الخادم الخاص باللعبة أثناء تحديث ببجي كما كان يحدث في السابق، ولكن سيتم توفير النسخة الجديدة في المتجر الإلكتروني دون حدوث أي انقطاع، حيث يمكنكم الدخول إلى المتجر على الهاتف لديكم ومن ثم النقر على زر تحديث بشكل يدوي، حيث لن يتم تنزيل تحديث ببجي الجديد بشكل تلقائي.

وأعلنت اللعبة عن أنه في حال تم تنزيل تحديث ببجي PUBG MOBILE 1.7 الجديد خلال الفترة من 14 إلى 19 سبتمبر 2021م بالتوقيت العالمي، فسوف يتم الحصول على التالي (2888 BP و100 AG وحقيبة ظهر حامي العدالة (3 أيام) ×1)، ويجب العلم أن التحديث الجديد قد يظهر في المتجر لبعض اللاعبين، وقد يتأخر ظهوره بالنسبة للبعض الأخر، وسبب ذلك هو اختلاف المناطق الجغرافية.

تحديث ببجي أخر نسخة 1.6

تم الإعلان من جانب لعبة ببجي رسمياً عن وصول الإصدار الجديد pubg mobile 1.6 لكافة اللاعبين، وإتاحة تنزيل نسخة ببجي الجديدة من خلال الدخول إلى متجر الهاتف الجوال سواء كان جوجل بلاي لهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد أو متجر أب ستور للهواتف بنظام التشغيل iOS، قهر وضع Floral Menace والحصول على بعض لوازم ديناهيكس الجديدة.

ويجب العلم أنه تجمعك سبعة أوضاع لعب سابقة أيضاً ضمن تحديث ببجي الجديد 2021م، والآن يجب أن تجهزوا أنفسكم لأنه قد حان وقت المقاومة بعد أن صدر التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل، حيث يهبط ياريلو في خريطة إرنغل، حيث نجح ياريلو في غزو إرنغل ودمر العديد من المنشآت، ولا تنسى المقاومة لأن البقاء للأقوى.

تحديث ببجي أخر إصدار PUBG MOBILE 1.5

تم الإعلان من جانب لعبة ببجي موبايل عن إطلاق تحديث هام يتضمن العديد من المزايا والتحسينات المتطورة تكنولوجياً بالتعاون مع شركة دايناهيكس للتكنولوجيا والطاقة التي بدأت بإجراء تحولاً تكنولوجياً على لعبة ببجي موبايل طويل الأمد لخريطة إرنغل في ببجي، حيث ترغب الشركة في استخدام الخريطة قاعدة تجريبية لأبحاثها العلمية المتطورة.

ودعت كافة اللاعبون للبحث عن تكنولوجيا المستقبل في مهمة الإشعال، واستكشاف مصنع Tesla المطور تكنولوجياً، كما حثت اللاعبين على القتال حتى النصر في المعارك التنافسية بواسطة استخدام أسلحة ببجي النارية والمركبات المضافة حديثاً ضمن تحديث ببجي موبايل الجديد 2021 برقم 1.5.0 لشهر يوليو الجاري.

وكما تعلمون فإن لعبة ببجي موبايل تعمل بشكل دائم ومستمر على إضافة المزيد من التحسينات والتطويرات من أجل الحصول على تجربة لعب أفضل ومميزة للجميع، فهي تريد دائما إضافة المزيد من العناصر الجديدة لزيادة الإثارة والمتعة خلال اللعب في ساحة المعركة، لذلك أصدرت تحديث ببجي PUBG MOBILE 1.7 الذي من المقرر أن يتم اليوم تثبيته.

ببجي تحديث جديد 2021

أكدت لعبة ببجي موبايل الأصلية على عدم قطع السيرفر أو توقف الخادم الخاص باللعبة خلال تنزيل التحديث الجديد للعبة كما كان يحدث سابقاً، ولكن سيتم ظهور التحديث الجديد على المتجر الإلكتروني بصورة مباشرة دون قطع الاتصال بالخادم أو توقف لعبة ببجي موبايل.

ولكن يجب على كافة اللاعبين الراغبين في تكوين فريقاً مع أصدقائهم والتمكن من دعوة الأصدقاء، بأن يقوموا بتنزيل أخر إصدار لببجي موبايل اليوم، ويرجع ذلك لأن اللاعبون الذين يستخدمون إصدارات مختلفة من لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE لن يتمكنوا من تكوين فريقاً أو دعوة بعضهم البعض، لذا يجب تنزيل تحديث ببجي في أسرع وقت ممكن.

أما عن متطلبات تحميل تحديث ببجي موبايل الجديد للهواتف الجوالة، فقد أوضحت لعبة ببجي موبايل بضرورة توفير مساحة 686 ميغابايت من مساحة ذاكرة التخزين للجهاز الذي يعمل بنظام تشغيل أندرويد، وتوفير مساحة 1.64 جيجابايت للهواتف ذات نظام التشغيل iOS، وذلك للحصول على تحديث ببجي أخر إصدار 1.5 الجديد.

طريقة تنزيل خرائط ببجي الجديدة

ساعدت لعبة ببجي موبايل على تقليل حجم التطبيق بعمل خرائط سانهوك وميرامار بشكل منفصل للتنزيل في أخر إصدار للعبة ببجي، حيث يمكنكم تنزيل خرائط ببجي الجديدة من خلال الانتقال إلى قائمة عمل التنظير الموجودة تحت زر البدء، ثم النقر على أيقونة “تنزيل” للحصول على الخريطة التي ترغب في اللعب بها.

ثم أنقر على زر حسناً، ويجب أثناء تنزيل خريطة ببجي الجديدة توفير مساحة تخزين داخلية بالجهاز الخاص بك، والتأكد من المساحة المتوفرة بما لا يقل عن 4 جيجابايت، بالإضافة إلى التأكد من وجود اتصال مستقر وقوي بخدمة الإنترنت، كما يجب عدم استخدام الجهاز أثناء التنزيل في أي مهام أخرى، بالإضافة إلى التأكد من أن نظام التشغيل للجهاز محدثاً.

تحديث ببجي أخر إصدار PUBG MOBILE 1.5

يتيح متجر جوجل بلاي الإلكتروني الخاص بالهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد إمكانية تنزيل أخر إصدار للعبة ببجي موبايل بالتحديث الجديد رقم 1.5 لشهر يوليو، حيث يمكنكم الآن الدخول إلى متجر جوجل بلاي ومن ثم البحث عن لعبة ببجي موبايل الأصلية، ثم الضغط على أيقونة تحديث، وسيتم تنزيل التحديث الجديد بشكل مباشر.

كما يتيح متجر آب ستور الخاص بهواتف آبل “أيفون” ذات نظام التشغيل iOS إمكانية تحميل تحديث ببجي موبايل الجديد مباشرةً من المتجر الإلكتروني، وذلك من خلال الدخول إلى المتجر، ثم البحث باسم اللعبة النسخة الأصلية، ثم النقر على تحديث، وسوف تستمتع بمزايا تحديث ببجي PUBG MOBILE 1.7 الجديد فور الانتهاء من التحميل.

وفي حال عدم التمكن من تسجيل دخول ببجي موبايل، فهذا من الممكن أن يكون سببه هو أن الاتصال بخدمة الإنترنت غير مستقرة أو ضعيفة، لذلك يرجى التأكد أولاً من الاتصال المستقر بالخدمة، ثم تغيير طريقة الاتصال إلى 4G مقابل واي فاي والمحاولة مرة أخرى، أو قم بالنقر على إصلاح بالجانب الأيمن من شاشة تسجيل دخول ببجي والمحاولة مرة أخرى.

سلاح ببجي الناري الجديد 2021

أضافت لعبة ببجي موبايل بالنسخة الجديدة 1.5.0 لشهر يوليو 2021م الرشاش الآلي الخفيف الجديد MG3 الذي يستخدم رصاصات 7.62 مم الذي يتمتع بوضع إطلاق النار الفريد من نوعه، ويتيح سلاح ببجي الجديد إمكانية تغيير معد إطلاق النار بشكل يسير لكي يكون 660 أو 990 طلقة في الدقيقة الواحدة، وهذا يؤدي إلى إطلاق نار سريع ومتواصل.

وفي حال استخدام حامل ثنائي الأرجل، يؤدي ذلك إلى تقليل الارتداد إلى درجة كبيرة عند إطلاق الطلقات في وضع الانبطاح، ويظهر سلاح MG3 الناري فقط في الإمدادات الجوية، ومن يرغب في تنزيل تحديث ببجي PUBG MOBILE 1.7 المعلن عنه، يمكنه ذلك من متجر جوجل بلاي أو آب ستور أو من خلا موقع ببجي الرسمي.

وقد تم الإعلان أيضاً عن إزالة سلاح M249 من الإمدادات الجوية بعد أن تمت إضافة سلاح MG3 إلى الإمدادات، وسوف تظهر على الأرض في كافة أنحاء الخريطة بالوضع الكلاسيكي بدلاً عن ذلك، وقد أضافت اللعبة نظام موحد من الأسلحة النارية لببجي يتضمن معدلات إطارات متنوعة لحل مشاكل معدلات إطلاق النار غير المتناسقة في حال كانت المعدلات مختلفة.

تحديث ببجي الأصلية 2021

تم الإعلان عن إضافة العديد من المحسنات والمزايا الجديدة إلى اللعبة الإلكترونية ببجي وتطويرها لزيادة المتعة والإثارة والتشويق لدى لاعبي ببجي، وقد أوضحت ضمن ملاحظات التحديث الجديد أنه سيتم إجراء اختبار تدرج اللون الرمادي في دولة إندونيسيا في شهر يوليو الجاري، وتعميم ذلك في باقي بلدان شرق آسيا في شهر أغسطس وسبتمبر 2021م.

وقد أصبح بإمكان قادة الرأي القيام بإنشاء أندية، لكي يتمكن اللاعبون من اختيار نادٍ من أجل الانضمام إليه، كما مكنت اللاعبون من نشر أو الإعجاب بالصور ومقاطع الفيديو والتعليقات في الأندية، بالإضافة إلى الانضمام إلى مناقشات حول المواضيع المتنوعة ونشر محتوى هناك والإطلاع على محتويات موضوع عن طريق التفاصيل.

كما يستطيع مسؤولي النادي إقامة طاولات للمعجبين، ويمكن للأعضاء التسجيل بها للمشاركة، ويقوم مسؤولي النادي بتنسيق المحتوى المنشور من قبل وسائل التواصل الاجتماعي الخارجية بالنادي، ويمكنكم التعرف على المزيد من مزايا تحديث ببجي PUBG MOBILE 1.7 من خلال موقع ببجي موبايل الرسمي، أو من خلال المقال عبر ثقفني.