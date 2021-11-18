تحميل جراند ثفت أوتو 5 من الموقع الرسمي للشركة بخطوات بسيطة وبطريقة سريعة

هناك العديد من الألعاب التي تتمتع بشعبية كبيرة ويحبها العديد من اللاعبين، وعلى رأس هذه الألعاب تحميل جراند ثفت أوتو وهي التي تعرف أيضا باسم جاتا، فجميع الشباب تقريبا يحبون هذه اللعبة أو لعبوها في يوم من الأيام حيث ظلت محافظة على نجاحها على مر السنوات الماضية وحتى الوقت الحالي، وتعددت الإصدارات التي تم طرحها من هذه اللعبة إلى نسخ متعددة أحدثها هو الإصدار الخامس، وتم تطوير العديد من الخصائص في هذا الإصدار الجديد من اللعبة حتى تستمر في جذب الشباب والصغار إليها، وسوف نوضح لكم عبر السطور القادمة كيفية الحصول على لعبة جاتا 5 ، بالإضافة إلى أهم مميزات اللعبة.

تحميل جراند ثفت أوتو 5

يمكن تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 بشكل رسمي من خلال الموقع الرسمي للشركة المطورة لها وهي شركة روكستار، ويتم التحميل عن طريق الخطوات التالية :

الخطوة الأولى هي فتح موقع روكستار.

وهو الموقع الذي يمكن من خلاله تحميل إصدارات اللعبة المختلفة بشكل رسمي.

قم في صفحة الموقع الرئيسية يوجد مكان مخصص للبحث.

حيث تظهر جميع الإصدارات المتاحة للعبة يجب كتابة GTA في مكان البحث.

كما يتوجه الموقع تلقائيا إلى الصفحة التالية التي يظهر بها جميع النسخ المتاحة للتحميل من اللعبة.

الآن يمكن تحميل الإصدار المطلوب لتثبيته على الجهاز.

مميزات لعبة جراند ثفت أوتو

تتميز اللعبة بالعديد من الخصائص التي تجعلها محل اهتمام اللاعبين من مختلف دول الوطن العربي: