نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas وGrand Theft Auto: Vice city في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة Grand Theft Auto ، لها العديد والكثير من الإصدارات مثل ( Grand Theft Auto: San Andreas، Grand Theft Auto: Vice city، GTA: Liberty City Stories). حيث جميع هذه الإصدارات الأشهر في تاريخ اللعبة منذ نشآتها عام 2003. والتي اعتمدت أول مرة علي تشغيلها علي أجهزة الكمبيوتر. بعد ذلك قامت شركة روك ستار التي أسست هذه الإصدارات بتطوير جرافيك اللعبة وتشغيلها على جرافيك عالي الجودة لتعمل علي أجهزة البلاي ستيشن والأكس بوكس. وفي السنوات القليلة القادمة تم تقديم لعبة GTA V الأصلية بجميع الإصدارات السابقة علي الأجهزة التي تدعم نظام أندرويد. كما تم إطلاقها رسميا علي تطبيق جوجل بلاي. واليوم أعزائي مستخدمي الألعاب الإلكترونية سوف نعرض لكم بالتفصيل كيفية تثبيت جميع إصدارات GTA V APK ومتطلبات تشغيلها علي الجوالات.

تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد من جوجل بلاي

يعتبر إصدار Grand Theft Auto: San Andreas الأقوى علي الإطلاق من جميع الإصدارات الأخرى حيث يتم تشغيله علي أجهزة جوال تمتلك قدرة هائلة وإمكانيات فائقة لتشغيلها بسهولة حيث يجب أن يحتوي الجوال لتشغيل لعبة GTA V للاندرويد علي مساحة تخزين 4 جيجا بايت أو اكثر من ذلك. كما يجب أن يحتوي علي ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت. كما يجب أن يكون البروسيسور من الفئة العالية ولا يقل عن ثماني النواة. ويجب أن يحتوي الجوال علي معالج للرسوميات من الفئة القوية. وذلك لضمان تشغيلها بدون أي مشاكل. أما بالنسبة لتثبيت اللعبة يجب أن نتابع التالي.

يجب أن يتصل هاتفك بخدمة الأنترنت.

كما يجب الدخول علي تطبيق جوجل بلاي المسئول عن تثبيت التطبيقات والألعاب.

بعد ذلك نقوم بالبحث عن Grand Theft Auto: San Andreas . ثم نقوم بالنقر عليها الآن. ودفع قيمة اللعبة المقدرة بــــ30 ريال سعوديا. بينما في مصر 130 جنيها مصريا.

. ثم نقوم بالنقر عليها الآن. ودفع قيمة اللعبة المقدرة بــــ30 ريال سعوديا. بينما في مصر 130 جنيها مصريا. كما يجب أختيار طريقة الدفع المخصصة والمحببة لديك.

بعد دفع قيمة لعبة GTA V الأصلية سان أندرياس. سوف يظهر أتوماتيكيا زر التثبيت حيث يجب النقر علي هذا الزر. وسوف يتم تثبيت إصدار Grand Theft Auto: San Andreas بنجاح.

تثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice city للاندرويد

لعبة GTA V للاندرويد فايس سيتي هو أول إصدار في تاريخ اللعبة وإلى الآن يرغب الكثير من محبي هذه اللعبة الشهيرة بتثبيتها. حيث يقومون بلعبها علي الكمبيوتر حتي وقتنا هذا. ولكن الآن عزيزي المستخدم يمكنك تثبيتها علي جوالك بسهولة. كما أنها لا تتطلب الكثير من المتطلبات مثل Grand Theft Auto: San Andreas . حيث أن إصدار Grand Theft Auto: Vice city يشترط وجود متطلبات متوسطة لتشغيلها بسهولة. حيث تتطلب وجود مساحة تخزين 3 جيجا بايت فقط وذاكرة عشوائية 4 جيجا ومعالج رسومي متوسط. كما يجب وجود بروسيسور رباعي النواة فقط. كما تعمل علي نظام أندرويد 10. ويجب إتباع الخطوات التالية لتثبيتها علي جوالك الآن.

يجب الدخول علي جوجل بلاي والتأكد من الاتصال بالأنترنت.

والبحث عن لعبة Grand Theft Auto في جوجل بلاي.

في جوجل بلاي. قم بخيار Grand Theft Auto: Vice city من الخيارات المتاحة أمامك.

من الخيارات المتاحة أمامك. بعد ذلك يجب دفع قيمة اللعبة والتي تقدر بــ 23 ريال سعودي.

بعد دفع قيمة اللعبة بالطرق المتاحة في دولتك. سوف يظهر لك زر تثبيت لعبة GTA V الأصلية فايس سيتي. أضغط وثبت اللعبة علي جوالك.

تثبيت GTA: Liberty City Stories للاندرويد

أحدث إصدارات لعبة Grand Theft Auto هو هذا الإصدار وتعتبر GTA: Liberty City Stories هي التي تشبه الإصدار الأقدم GTA V APK فايس سيتي. حيث تشبهها بشكل كبير من حيث طريقة اللعبة وشوارع المدينة والسيارات والدراجات النارية. كما لا تتطلب GTA: Liberty City Stories الكثير من المتطلبات مثل شقيقتها فايس سيتي. حيث يجب أن يحتوي الجوال علي 3 جيجا بايت مساحة فارغة لتثبيتها. كما من اللازم أن يحتوي الجوال علي ذاكرة عشوائية 4 جيجا. وبروسيسور رباعي النواة أيضا ولكن تعمل علي نظام أندرويد 11 وليس أندرويد 10. وذلك لتعمل بكفاءة عالية. ولتثبيت لعبة GTA V للاندرويد سيتي ستوريز يجب قراءة الخطوات التالية.

مثل خطوات تثبيت الألعاب السابقة يجب الدخول علي GOOGLE PLAY.

ثم نقوم بالبحث عن GTA: Liberty City Stories . وستسظهر اللعبة في نتيجة البحث الأولى.

. وستسظهر اللعبة في نتيجة البحث الأولى. يجب النقر علي اللعبة ودفع ثمنها والمقدر بــ 30 ريال سعودي مثل إصدار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas .

. الآن سيظهر زر التثبيت يجب النقر علي الزر وتثبيتها بنجاح.

أعزائي مستخدمين الألعاب الإلكترونية لقد انتهينا الآن من استعراض تثبيت لعبة Grand Theft Auto بجميع إصدارتها Grand Theft Auto: San Andreas، Grand Theft Auto: Vice city، GTA: Liberty City Stories. كما أستعرضنا أيضا المتطلبات الخاصة بكل إصدار علي حدة. نتمنى أن تكون تلك المقالة أفادتكم. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.