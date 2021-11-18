نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة Grand Theft Auto: San Andreas ثبتها الآن وتعرف على متطلبات تشغيل لعبة gta v للاندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة Grand Theft Auto: San Andreas هل تريد تثبيتها على هاتفك في أقل من 5 دقائق فقط وبطريقة مضمونة ورسمية وأمنة ؟ فإذا كنت أنت واحد من محبي لعبة جراند ثفت أوتو فبالتأكيد أن إجابتك سوف تكون نعم. تهانينا لكم أعزائي اللاعبين الآن أصبح متاح تثبيت لعبة Grand Theft Auto بخطوات في غاية السهولة. للاستمتاع بواحدة من أفضل ألعاب الفيديو الشهيرة التي توفر لك عالم مفتوح وأكشن ومغامرات. فهي لعبة ثلاثية الأبعاد تعيش بداخلها في عالم أفتراضي لتشعر وكأنه عالم واقعي وحقيقي. واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على طريقة تحميل وتثبيت Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد والأيفون بضغطة واحدة. فتابعوني لمعرفة كافة التفاصيل.

لعبة Grand Theft Auto: San Andreas

تقع أحداث لعبة Grand Theft Auto: San Andreas في ولاية سان أندرياس. تلك المدينة المبنية على أقسام من ولايتي كاليفورنيا ونيفادا. لتضم سان أندرياس 3 مدن رئيسية وهم ( لوس سانتوس التي تشبه لوس أنجلوس، ومدينة سان فييرو التي تشبه سان فرانسيسكو، ومدينة لاس فينتورس التي تشبه مدينة لاس فيغاس ). البيئة المحيطة بمدن لعبة gta v تحتوي على هضاب وسهول وغابات وريف بمناظر جميلة وخلابة. حيث يتحكم اللاعب بشخصية كارل جونسون فهو بطل لعبة gta v الأصلية وعضو من عصابة جروف ستريت. التي تقاتل عصابات البالس، والفيغوس. للسيطرة على مناطق المدينة وكسب الاحترام. بعد أن قدمنا لكم نبذه عن اللعبة الآن تشعرون بكم المغامرة والإثارة التي توفرها لكم GTA San Andreas فهي واحدة من أفضل الإلعاب الإلكترونية.

تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas

بلا شك أن ملايين اللاعبين من جميع أنحاء العالم يريدون تحميل Grand Theft Auto: San Andreas على هواتفهم ويظلون يبحثون عن هذا الأمر كثيرا. لذلك وفرنا لكم اليوم طريقة مضمونة في gta san andreas تنزيل . فكل ما عليكم هو إتباع هذه الخطوات :

تأكد من اتصال شبكة الأنترنت بهاتفك.

من هاتفك الأندرويد قم بفتح متجر جوجل بلاي.

كما يجب عليك فتح متجر أبل ستور إذا كان هاتفك أيفون.

من مربع البحث الظاهر أمامك في المتجر أكتب ( Grand Theft Auto: San Andreas ).

). كذلك يجب عليك الضغط على كلمة بحث.

سوف تجد أن صفحة اللعبة الرسمية قد ظهرت لك على الفور.

حينها يجب عليك الضغط على كلمة ( تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas ).

). أنتظر قليلا حتي يتم الانتهاء من تحميل وتثبيت اللعبة على هاتفك.

ثم قم بربط اللعبة على حسابك الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

الآن يمكنك فتح لعبة جاتا سان اندرس والاستمتاع بها.

متطلبات تشغيل Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد

هناك بعض المتطلبات التي يجب أن تكون متوفره على هاتفك لكي تتمكن من اللعب بدون تقطيع أو مشاكل. وهذا لآن لعبة gta بها أحدث أنواع الجرافيكس ورسومات بجودة عالية. لذلك فهي تحتاج إلى متطلبات معينة. وهذه هي متلطبات تشغيل Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد.

مساحة تخزين على هاتفك لا تقل 4 جيجا بايت. ويفضل أن يكون أكثر من ذلك.

كذلك يجب توفير ذاكرة وصول عشوائية 4 جيجا رام. وينصح أن تكن 6 جيجا رام.

لكي تتمكن من تشغيل جراند ثفت أوتو سان أندرياس يجب أن يكون لديك معالج قوي من نوع ( سناب دراجون 732g ) أو أكثر من ذلك.

يجب أن يكون لديك معالج قوي من نوع ( سناب دراجون 732g ) أو أكثر من ذلك. كما يجب توفير معالج رسوميات قوي لكي تظهر اللعبة بشكل جيد وواضح.

نظام تشغيل أندرويد 11.

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا لكم لعبة Grand Theft Auto: San Andreas ثبتها الآن وتعرف على متطلبات تشغيل gta v للاندرويد وعيش المغامرة.