طريقة تغيير باسورد راوتر stc دخول 192.168.100.1 إعدادات الراوتر

يبحث كثير من مستخدمي الإنترنت عن طريقة تغيير باسورد راوتر stc حيث يمكن بسهولة الوصول إلى الراوتر لاستبدال كلمة السر بأخرى؛ وذلك لجعلها أقوى بحيث لا يمكن لأشخاص آخرين أن يقوموا باختراقها، وتُعد شركة اتصالات stc واحدة من الشركات الرائدة في هذا المضمار، كما تقوم بتقديم خدمات الإنترنت المتعدد للعملاء، حيث تعتمد أجهزة الراوتر stc على تقنية الاوبتيكال فايبر، وشرائح بيانات 4G.

طريقة تغيير باسورد راوتر stc

يمكن تغيير الباسورد لراوتر stc من خلال رابط دخول 192.168.100.1 راوتر stc .

الدخول على إعدادات الراوتر، ثم تسجيل الدخول.

كذلك لابد من اتباع كل التعليمات الممكنة المتاحة عبر هذا الرابط.

وإذا كان الراوتر من نوع الفايبر؛ فإنه يجب الانتقال إلى متصفح إنترنت، ثم إدخال IP داخل الخانة الخاصة بذلك.

ومن ثم، يتم النقر على “إدخال”، ثم تدوين كلمة telecomadmin داخل خانة اسم المستخدم.

وبالتالي، في خانة كلمة المرور يتم إدخال admintelecom.

كذلك يجب ضغط مفتاح Enter، ثم النقر على WLAN.

كما يجب تفعيل وضع الأمان، ثم وضع كلمة السر الجديدة داخل خانة Pre-shared KEY.

وأخيرًا النقر على “حفظ”.

طريقة تغيير باسورد راوتر STC من النوع 1-240w-A

توجد أنواع متعددة من الرواتر المتاحة من شركة stc لمستخدميها؛ وذلك حتى لكي يمكنهم الاتصال بالإنترنت وفقًا للسرعة التي تم الاشتراك فيها، وفيما يلي نستعرض خطوات تغيير باسورد الراوتر 1-240w-A، وهي كالتالي:

يجب الدخول على IP الراوتر المدون على ظهر الراوتر.

كذلك يجب إدخال اسم المستخدم وأيضًا كلمة السر، والتي في الغالب تكون هي admin.

ثم يتعين النقر على WIFI من القائمة الفرعية.

وكذلك يجب النقر على أمر mode encryption

وأيضًا اختيار المود من القائمة بحيث يكون. wpa-wpa2

بعد ذاك، يجب القيام بتغيير كلمة المرور، ثم تدوين كلمة المرور الجديدة داخل الخانة wpa.

ومن ثم، النقر على “حفظ”.

كيفية تحديث راوتر stc

ينبغي القيام بتحديث الراوتر دائمًا؛ وذلك حتى يمكن الحصول على كافة عوامل الحماية ضد التهديدات المختلفة التي قد تنتهك خصوصية بيانات المستخدم المخزنة على أجهزته.

ويتم تحديث راوتر stc من خلال اتباع الخطوات الآتية: