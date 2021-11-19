أحدث مزايا واتساب بالتفصيل خطوات إخفاء الصور تلقائيا ومزايا هامة جديدة

دائما يمتاز واتساب عن غيره من التطبيقات بمزايا عديدة قد لاتتوفر في بعض تطبيقات التراسل الأخرى، ورغم ماخسره التطبيقات فى الفترة الأخيرة من عملاء ومستخدميه الذين هجروا واتساب واستخدام بعض التطبيقات الأخرى إلا أن خبراء شركة واتساب طرحت بعض المزايا والخواص على التطبيق جعلته في المقدمة وعاد الى الصدارة كما كان، حيث أضاف تطبيق واتساب عدة مزايا مؤخرا جعلت الكثير من مستخدمي التطبيق وعشاقه أن يسعدوا بهذه المزايا الجديدة، واليوم نوضح من خلال مقالنا خاصية اخفاء الصور تلقائيا على واتساب، وسوف نوضح كيفية الإخفاء بالتفصيل وبعض المزايا الأخرى، و لتتمكن من تشغيل خاصية اخفاء الصور تلقائيا في واتساب يجب على مستخدم التطبيق أن يكون لديه النسخة الأخيرة من تطبيق واتساب على الهاتف الذكي، وتعتبر خدمة إخفاء الصور تلقائيا في واتس آب من أهم الخدمات والخصائص التي تميز التطبيق عن غيره من تطبيقات التواصل الإجتماعي.

بالتفصيل طريقة إخفاء الصور تلقائيا في واتساب:

نوضح بالتفصيل كيفية إخفاء الصور تلقائيا :

للتحديث للنسخة الأخيرة من واتساب يتم فتح متجر جوجل بلاي لاجهزة الاندرويد او أب ستور للايفون والضغط على تحديث. يتم فتح المحادثة التي تريد إرسال عبرها صورة أو مقطع فيديو وترغب في حذفها تلقائيًا. انقر على زر الإرفاق والذي يأتي على شكل دبوس مشبك الموجود في يمين الصندوق الخاص بالنص. اضغط على أيقونة الكاميرا او انقر على المعرض gallery. ثم اختار الصورة. في أسفل الصورة على يمين النص الخاص بالتعليق على الصورة أنقر على أيقونة مكتوب عليها رقم 1 يتم إرسال الصورة أو مقطع الفيديو من خلال النقر على السهم الموجود في أسفل يمين الشاشة. بعد الإرسال تظهر للمرسل إليه رسالة تُفسد بعرض الصورة أو الفيديو لمرة واحدة.

كيفية عمل تحديثات WhatsApp Mobile



من الجدير بالذكر فقد أضاف واتساب بعض الإعدادات والمزايا المختلفة الجديدة التي تمنح المستخدمين المزيد من القدرة على التحكم في الرسائل، ومن أبرز التحديثات:

تغيير الرقم على واتساب. إخفاء آخر ظهور لجهة اتصال محددة. اخفاء الدردشة. قراءة الرسائل دون إظهار العلامات الزرقاء. بث رسائل واتساب. وضع إشارة مرجعية على رسائل واتس اب.

كيفية تغيير الرقم على واتساب بدون كود:

بالخطوات كيفية تغيير رقم واتساب بدون كود عبر إتباع الخطوات التالية: