أحدث هواتف فيفو بمواصفات خيالية هاتف Vivo Y54s قريبا بالأسواق بسعر خيالي

كل يوم تظهر أنواع من الهواتف الأحدث بخصائص وصفات ومزايا حديثة منافسة لمثيلاتها من الهواتف الأكثر شهرة والأوسع انتشارا، ومن هذه الهواتف الحديثة هاتف فيفو حيث أصبح إسم فيفو وهواتفه الحديثة إسم ينافس أسماء هواتف الشركات الكبيرة في تقنية صناعة الهواتف الذكية، حيث يمتاز بالكثير من المزايا والمواصفات النادرة، واصبحت شركة فيفو تقدم أحدث هواتفها الذكية تحت مسمى vivo Y53s 5G حيث أعلنت الشركة خلال الساعات الماضية، فقد قامت شركة فيفو بكشف الستار عن أحدث هواتفها الذكية، والذي حمل اسم “Vivo Y54s”، والذي يعد الإصدار المطور من طراز الشركة السابق vivo Y53s 5G،ومن خلال مقالنا سوف نعرض مزايا ومواصفات هاتف فيفو والسعر المعروض للهاتف في بعض البلاد، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح كل ما سبق بالتفصيل حيث يعتبر هاتف فيفو من هذه الفئة المتوسطة في متناول اليد وسعره معقول ومناسب.

مزايا ومواصفات Vivo Y54s

اهم مميزات هاتف Vivo Y54s الجديد:

الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس.

مدعوما بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 700.

به ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، قابلة للتوسيع حتى 2 جيجابايت.

يعمل بنظام التشغيل أندرويد 11.

ذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.1 بسعة 128 جيجابايت.

به واجهة المستخدم OriginOS 1.0.

شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.51 بوصة، وبجودة عرض FullHD+.

الهاتف به مزودة بنوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل، لالتقاط صور في غاية الدقة.

الهاتف مزود بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابكسل، متصلة مع مستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.

بصمات في الإطار الجانبي للجهاز، ومزودا بفتحة بطاقة SIM مزدوجة.

الهاتف مزود ببطارية 5000 مللي أمبير، يتم شحنها من خلال منفذ USB-C حتى 18 وات.

به مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، ويأتي مزودا بـ Multi-Turbo 4.0، والذي يتضمن وضع الرياضة الإلكترونية.

يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، وتقنية الذكاء الإصطناعي للتعرف على الوجه.

وينطلق Y54s بنظام تشغيل Android 11، وواجهة OriginOS 1.0، كما يدعم تقنية البلوتوث 5.1، ويأتي الهاتف في السوق الصيني بسعر 266 دولار وألوان الأزرق والرمادي.

أسعار هاتف Vivo Y54s في الدول العربية واوربا