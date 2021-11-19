نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حملها في دقيقتين” طريقة تحميل لعبة جاتا 7 الإصدار الأخير 2021 بالخطوات GTA by Steps في المقال التالي
نقدم لكم طريقة تحميل لعبة جاتا 7 الإصدار الأخير، فعليك أن تقم بتنزيل لعبة جاتا 7 نسخة الحاسب الشخصي بكل سهولة من خلال هذه الطريقة، وهي واحدة من أقوى ألعاب الجريمة والعالم المفتوح في العقد الماضي، وذلك بفضل نجاح جميع أجزاء سلسلة ألعاب GTA الجديدة، وهي أعلى معدل تحميل في العالم من قبل أكثر من مليار لاعب في عام 2004 في عام وبعد عدة سنوات من هذا التاريخ.
طريقة تحميل لعبة جاتا 7 الإصدار الأخير
الجدير بالذكر أنه يمكنك الآن تنزيل لعبة جاتا 7 على أندرويد وأندرويد Apk و iPhone ios في المتجر الرسمي، وتجدر الإشارة إلى أن نسخة الهاتف المحمول ليست مجانية، ولكنها تتطلب شراء حقيقي، ولكن الخبر السار هو أن إصدار الكمبيوتر وإصدار الهاتف الذكي ليس بينهم اختلافات حقيقية، ووجود رسومات عالية الجودة ومؤثرات صوتية فائقة الوضوح، وعدد كبير من الشخصيات والسيارات والأسلحة والمدن ومباني وأشياء داخلية أخرى.
الجديد في لعبة جاتا ٧
- تقوم الاحداث في مجموعة من المدن في دول أوروبا، في بداية اللعب لن تجد غير مدينة واحدة وهي الوحيدة المسموح لك دخولها واللعب فيها والتي تبدأ اللعب من خلالها، أما باقي المدن يجب فتح قفلها بنفسك وذلك من خلال إنجاز المطلوب منك في اللعبة .
- ويوجد اختلاف واضح بين الاصدار الجديد والقديم لتلك اللعبة، ومن أكثر الفروق الواضحة فيها هو شكل الملابس والسكان واختلاف بعض المدن عن ذي قبل ووجود أمن وكل الأوضاع تحت السيطرة من قِبل رجال الأمن، ويمكنك التحكم في اللعبة من خلال استخدام بعض الشفرات الخاصة بها لتغير الأوضاع في اللعبة، ويوجد في مناطق أخرى في اللعبة فوضى في كل الانحاء وحروب بين أهلها لا تتوقف، ووجود اعمال سرقة وسطو مسلح.
- تحتوي لعبة جاتا ٧ على الكثير من السيارات والمركبات الضخمة، ووجود درجات نارية وسيارات كلاسيكية وحديثة، ويوجد أيضاً طائرات الهليكوبتر ودبابات ومدرعات وبعد تحميل اللعبة على جهازك الشخصي يمكن أن تركب أي واحده من تلك السيارات والمركبات التي تصادفك في طريقك أثناء اللعب.
- يمكنك أيضاً قيادة سيارة الإسعاف والطوارئ وأن تقوم بأعمال جيده ونبيلة، وذلك من خلال ظهور أماكن بها مصابين ستظهر لك على الخريطة ويمكنك الذهاب إليها ونقل المرضى إلى المستشفى والحصول على مبلغ مالي مقابل كل خدمة.
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