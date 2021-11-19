“في دقيقة العب” طريقة تحميل لعبة ببجي التحديث الأخير 2022 بالخطوات pubg mobile by steps

نقدم لكم طريقة تحميل لعبة ببجي التحديث الأخير 2022، حيث أطلق مطور ألعاب المحمول Tencent تحديثًا جديدًا لشهر يوليو للعبة ببجي موبايل، تتضمن لعبة ببجي التحديث الجديد العديد من التغييرات الأساسية والتحسينات الواضحة للعبة، بالإضافة إلى التحسينات الشاملة في الرسومات والجرافيك، وهناك أيضًا بعض التحسينات الرئيسية والتغييرات في الأسلحة المستخدمة، ستلاحظ كيفية استخدام الأسلحة والمعدات في ساحة المعركة، بالإضافة إلى العديد من المهام في ألعاب القتال والحركة.

طريقة تحميل لعبة ببجي التحديث الأخير 2022

سوف تجد شخصيات وأدوات وسيارات جديدة في تحديث PUBG الجديد لم تكن متوفرة من قبل سنعتمد التحديث الجديد للعبة PUBG Mobile 2021. لمزيد من المعلومات، وستجد أيضًا روابط عديدة لتنزيل لعبة PUBG MOBILE ، حيث أن لعبة PUBG mobile هي واحدة من أقوى ألعاب القتال والحركة بسبب أساليبها واستراتيجياتها، وإنها تتضمن دفعك نحو حب القتال والمثابرة حتى النهاية.

حيث تتكون لعبة PUBG Mobile من عدة لاعبين، وسيتم إهمالهم في واحدة من المهام على الجزر النائية وبعد عدة جولات، وتتكون كل جولة من رقم من بين اللاعبين الذين قد يكون لديهم أكثر من 100 لاعب سيفوز لاعب واحد أو فريق واحد، حيث يمكنك أثناء لعب PUBG موبايل، اللعب بمفردك أو في فرق مكونة من 4 لاعبين من خلال التجمع في خزنة المنطقة وجذب لاعبي العدو ليتم قتلهم.

تحميل لعبة ببجي التحديث الجديد

على هاتفك المحمول:

من تطبيق جوجل بلاي تقوم بالبحث عن اللعبة.

ستظهر لك الصفحة الرسمية لها.

تقوم بالضغط على تحديث وتنتظر حتى تتم عملية التحديث.

تبدأ في فتح اللعبة والتسجيل عليها من خلال الفيس بوك أو من خلال حساب جوجل.

التحميل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك: