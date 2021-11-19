“نزلها على جهازك” طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت لأجهزة الكمبيوتر الإصدار الجديد Minecraft 2022

العديد من محبي الألعاب يبحثون عن طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت، حيث تعد لعبة ماين كرافت من أكثر الألعاب التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وخاصة بعدما حثت المملكة العربية السعودية ضرورة تحميل الطلاب لهذه اللعبة، وذلك لما لها من مميزات تفيد الطلاب في التعلم وتنمية المهارات، وسنعرض لكم الآن من خلال موقعنا الطريقة الصحيحة لتثبيت اللعبة علي جهازك بكل سهولة.

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت علي أجهزة الكمبيوتر

تعد طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت من أكثر ما يشغل بال العديد من محبي الألعاب، وذلك لأنها لها العديد من المميزات التي جعلت اللعبة محل اهتمام الكثيرين، ومعكم الآن طريقة التثبيت بالتفصيل كما يلي:

عليك في الخطوة الأولي الدخول عبر الرابط الرسمي للعبة، ثم الضغط على تثبيت اللعبة علي سطح المكتب.

بعد ذلك يمكنك الضغط علي تحميل اللعبة، بعد تثبيت اللعبة يجب القيام بتسطيب اللعبة علي جهازك.

تكون بعد ذلك جاهز لتشغيل اللعبة بكل سهولة.

ثم قم باتباع كافة التعليمات التي تظهر لك علي النافذة الرئيسية للعبة، ومن ضمن هذه التعليمات الموافقة على الشروط، ثم قم باختيار المكان الذي تود تسطيب اللعبة به علي جهازك الشخصي.

في حالة اختيارك سطح المكتب لتسطيب اللعبة اضغط على أيقونة التالي، ثم الضغط علي أيقونة install، لفتح اللعبة.

بعد ذلك يتم يُطلب تسجيل الدخول من خلال الضغط على أيقونة sig in، ثم قم بإدخال البيانات الخاصة بك مثل البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم قم بتشغيل اللعبة مباشرة والاستمتاع بأقوى المغامرات من خلال لعبة ماين كرافت.

مميزات لعبة ماين كرافت

هناك الكثير من المميزات التي وضعت لعبة ماين كرافت وسط الألعاب المتصدرة في تلك الأونة بشكل كبير، وسنعرض لكم الآن من خلال النقاط التالية أهم هذه المميزات، والتي تتمثل فيما يلي: