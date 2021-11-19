نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ثبتها في دقائق” لعبة جراند ثفت أوتو 6 الإصدار الجديد 2022 وطريقة تثبيتها Grand Theft Auto sixth في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة جراند ثفت أوتو 6 هي اللعبة أكثر انتظاراً من قبل الكثير من اللاعبين وذلك لسنوات عديدة منذ صدور جراند ثفت أوتو 5 في عام 2013 على الأجهزة الشخصية والبلايستيشن3، ويوجد تسريبات باللعبة من خلال الكثير من المواقع وستعرف معاً هل تم صدور لعبة جراند ثفت أوتو 6 فعلاً أن مجرد شائعات.

لعبة جراند ثفت أوتو 6 الإصدار الجديد 2022

توجد الكثير من الشائعات حول تسريب الاصدار الاخير من لعبة جراند ثفت أوتو، وأظهر توم هاندرسون المشهور بتسريبات الألعاب ومصداقيته في تلك التسريبات أنه قام بتسريب لعبة جراند ثفت أوتو 6، وقام بعرضها على فيديو خاص به وشارك الجميع بتفاصيل عن لعبة جراند ثفت أوتو 6.

وذلك وفقاً لما ستدور تفاصيل تلك اللعبة في مدينة vice city وذلك عكس كل التسريبات التي ظهرت في الآونة الأخيرة والتي تظهر تفاصيل وأحداث اللعبة في الثمانينات، وأضاف توم أن شركة روكستار لا تريد فتح آفاق تحديثات اللعبة للجميع ولم يتم وضع الزمن المخصص لذلك بعد.

وأضاف هاندرسون أن اللعبة ستضاف إليها شخصيات جديده قابلة للعب مثل آخر جزء فيها، واحدى تلك الشخصيات فتاة، وأضاف أنه سيتم تغير الخريطة الخاصة باللعبة وذلك بصورة مستمرة لتتشابه بلعبة فورتنايت وذلك من خلال التحديثات المستمرة التي ستطلقها الشركة المصنعة.

معاد إطلاق لعبة جراند ثفت أوتو 6

أشار توم أن لا ينتظر الجميع إطلاق اللعبة في وقت قريب وذلك لأنها لن تطلق قبل عام ٢٠٢٥، وذلك بسبب التطوير الكبير الذي ستتعرض له اللعبة لأن الشركة المصنعة من أنجح الشركات والذي يسمح لهم بأخذ الوقت الكافي لتطوير اللعبة وطرحها في الأسواق.

وأضاف أن الشركة لا تريد الضغط على مبرمجيها لتطوير اللعبة وذلك بعد جهدهم الكبير جداً في لعبة Red Dead redemption 2 التي كانوا يعانون من عملية برمجتها وتطويرها وأن الشركة تفكر في إطلاق اللعبة على بلايستيشن ٥ واكسبوكس سيريس.

تسريبات لعبة جراند ثفت أوتو 6

الكثير من المعلومات التي تم الإفصاح عنها أن اللعبة ستكون قريباً في السوق وكل تلك الأمور تسريبات خاطئة ولا يوجد لها أساس من الصحة، وذلك لأن تلك المصادر غير رسمية ولا ننصحكم بتصديقها.