“إزاي هتشحن” آلية شحن شدات ببجي موبايل بعدة طرق مختلفة 2022 Pubg Mobile Update

لمعرفة آلية شحن شدات ببجي موبايل يجب معرفة ما هي ببجي، هي لعبة قتالية جديدة تم صدورها منذ عدة أعوام وتم تطويرها على مر هذه السنين وهي من أفضل الألعاب القتالية وأشهرها في الآونة الأخيرة وذلك بسبب شعبيتها الكبيرة جدا لدي الناس، وهي منتشرة بشكل كبير جداً في العالم ويلعبها الملايين من الناس وهي تلعب فردي أو في مجموعة ويتم من خلالها التواصل مع اللاعب الأخر.

آلية شحن شدات ببجي موبايل بعدة طرق

مرحلة شحن شدات ببجي موبايل من أهم المراحل وذلك لأن تطبيق لعبة ببجي موبايل من أضمن وأفضل التطبيقات التي تخص شركة جوجل ويتم شحن هذا التطبيق من قِبل الملايين في هذا العالم، وطريقة شحن شدات ببجي كالآتي:

من خلال الدخول على متجر Google Play

يتم البحث عن تطبيق Google opinion rewards

تقوم بتحميل التطبيق وتثبيته على الهاتف.

وتقوم بإتباع طريقة جمع النقاط على التطبيق.

تقوم باستبدال هذه النقاط إلى شدات ببجي موبايل المجانية.

يوجد طريقة أخرى لشحن شدات ببجي موبايل

من خلال الموقع المجاني midasbuyوتتم عملية الشحن فيه كالآتي:

يتم الدخول على رابط شحن ببجي للموقع.

يتم إختيار علم البلد التي تعيش فيها.

يتم التسجيل من خلال بطاقة الهوية.

ويتم تحديد الشدات UC التي تحتاج إليها.

ثم تقوم بتحديد طريقة الدفع وذلك من خلال الفيزا ويوجد طرق أخرى.

بعد الدفع تستطيع شحن الشدات والبدء باللعب.

مواصفات الجهاز الذي سيتم تحميل اللعبة عليه

يجب التأكد من وجود هذه المواصفات في هاتفك:

إذا كان الهاتف أندرويد يجب أن لا يقل عن إصدار ٥.٠.١ ويجب توفر المساحة لتحميل اللعبة والذاكرة لا تقل عن ٢ جيجا بايت.

إما إذا كنت تلعب ببجي على هاتف أيفون يجب التأكد أن الإصدار لا يقل عن ٩ والمساحة الداخلية ١.٥٥ جيجا بايت ولا يقل الرام عن ٢ جيجا بايت.

مميزات آلية شحن شدات ببجي موبايل