تحديث جديد من إنستجرام يُتيح الإبلاغ عن أي مشكلة بهز الهاتف

تحديث جديد من تطبيق إنستجرام الشهير من أجل إضافة بعض الميزات وحل بعض المشكلات التي تواجه المستخدمين، ومن أبرز الإضافات التي تم إتاحتها في التحديث الأخير، إطلاق ميزة Rage Shake لتحسين تجربة المستخدم، والتي توفر إمكانية الإبلاغ عن المشكلات التي قد تواجههم، على أن يكون التنبيه بوجود مشكلة ما بحدوث اهتزاز في الهاتف، حتى يتسنى إطلاق تلك الأخطاء بشكل سريع، بالإضافة إلى مطالب المستخدمين بتصوير مقطع فيديو قصير بالصورة الشخصية من أجل توثيق الحساب في ظل انتشار الحسابات الوهمية خلال الفترة الأخيرة.

تحديث إنستجرام الجديد

ومن أبرز المشكلات التي سيعمل التحديث الجديد من إنستجرام على التنبيه عنها، في حالة عدم اكتمال تحميل القصص، سيتم إصدار اهتزاز خفيف للتنبيه بالخطأ، ومن ثم ظهور خيار صغير يتيح لك الإبلاغ عن مشكلة، بالإضافة توفير ميزة Carousel Deletion، والتي تختص بعدم حذف كامل المنشور ذو المحتوى المتعدد بسبب صورة واحدة سيئة، بل يمكنك الآن حذف الصورة المحددة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

النقر على النقاط الثلاث الموجودة في أعلى الجانب الأيمن.

ثم الضغط على تعديل.

ثم التمرير إلى الصورة التي تريد حذفها.

ثم النقر فوق زر الحذف الصغير في أعلى الجانب الأيسر من تلك الصورة.

تفعيل ميزة Rage Shake

كما عمل التطبيق على تفعيل ميزة Rage Shake الخاصة بهواتف الآيفون، بالإضافة إلى ميزة Badges لصناع المحتوى، والتي تمنح المشاهدين طريقة للدفع والدعم للفيديوهات عبر Instagram Live، والتي تسمح لأي صانع محتوى مؤهلي عبر منصتها بالتقدم للحصول على الميزة، وفور القبول، يتمكن المشاهدين من شراء الشارات أثناء البث المباشر لصانع المحتوى لدعمه ماليًا، مع العلن أنه سيتم توفير الشارات بـ 3 مستويات مختلفة موزعة على شكل قلوب، ويتم دفعها:

المستوى الأول بتكلفة 0.99 دولار أمريكي. المستوى الثاني بتكلفة 1.99 دولا. المستوى الثالث بقيمة 4.99 دولار.

ومن ضمن ما جاء في التحديث الأخير أيضًا، عرض أي أسئلة أو تعليقات ينشرها مالك الشارة بشكل أكثر بروزًا لصانع المحتوى، تحتوي على قائمة مرئية لصانع المحتوى يظهر فيها اسمه لمدة تصل إلى 90 يومًا.