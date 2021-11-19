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عمر شويل - جدة تخفيض %55 على جميع الأجهزة الكهربائية حرق أسعار ضمن عروض شركة عيدي المتحدة نهاية العام، شركة إيدي المتحدة المحدودة صاحبة الفروع المنتشرة بالمملكة العربية السعودية والشهيرة بتخفيضات نهاية العام وحرق الأسعار، تقدم في نهاية عام 2021 تخفيضات تتجاوز نصف الثمن تخفيض 55% على جميع الأجهزة الكهربائية، واليوم نقدم لكم عروض الثلاجات في شركة عيدي المتحدة المحدودة، تخفيض %55 على جميع الأجهزة الكهربائية حرق أسعار ضمن عروض شركة إيدي المتحدة نهاية العام.

تخفيض %55 على جميع الأجهزة الكهربائية حرق أسعار

تتوفر ثلاجة HITACHI أربعة أبواب 550 لتر 19.43 قدم باللون الفضي، بسعر 3199 ريال بدلاً من 4949 ريال توفير 1750 ريال تخفيض 36%، ويمكنك إستخدام ميزة التقسيط الشهري ودفع مبلغ 267 ريال، وتتوفر ضمن عروض شركة إيدي المتحدة المحدودة بجميع فروعها على الأجهزة الكهربائية ثلاجة LG حجم 28.1 قدم باللون الفضي أربعة أبواب مع شاشة، بسعر 9499 ريال بدلاً من 20999 ريال توفير 11500 ريال تخفيض 55%، ويمكنك إستخدام ميزة التقسيط الشهري ودفع مبلغ 792 ريال.

عروض شركة إيدي المتحدة نهاية العام

تتوفر ضمن عروض نهاية العام ثلاجة LG حجم 22.2 قدم باللون الفضي أربعة أبواب، بسعر 6799 ريال بدلاً من 9999 ريال توفير 3200 ريال تخفيض 32%، ويمكنك إستخدام ميزة التقسيط الشهري ودفع مبلغ 567 ريال، وتتوفر ضمن عروض شركة إيدي المتحدة المحدودة بجميع فروعها على الأجهزة الكهربائيةثلاجة LG حجم 26.7 قدم باللون الفضي أربعة أبواب، بسعر 10999 ريال بدلاً من 18999 ريال توفير 8000 ريال تخفيض 43% تخفيضات بنصف الثمن، ويمكنك إستخدام ميزة التقسيط الشهري ودفع مبلغ 917 ريال.

تتوفر ثلاجة PANASONIC حجم 23 قدم باللون الفضي 2 باب أحدهما علوي والآخر سفلي، بسعر 3999 ريال بدلاً من 5999 ريال توفير 2000 ريال تخفيض 34%، ويمكنك إستخدام ميزة التقسيط الشهري ودفع مبلغ 334 ريال، وتتوفر ضمن عروض نهاية العام عروض شركة إيدي المتحدة المحدودة بجميع فروعها على الأجهزة الكهربائية ثلاجة HITACHI حجم 24.7 قدم باللون الفضي 2 باب بسعر 4949 ريال بدلاً من 7199 ريال توفير 2250 ريال تخفيض 32%، ويمكنك إستخدام ميزة التقسيط الشهري ودفع مبلغ 413 ريال.

عروض الثلاجات شركة إيدي المتحدة

تتوفر ثلاجة HITACHI حجم 19.43 قدم باللون الأبيض 2 باب، بسعر 3149 ريال بدلاً من 4499 ريال توفير 1350 ريال تخفيض 30%، ويمكنك إستخدام ميزة التقسيط الشهري ودفع مبلغ 263 ريال، وتتوفر ضمن عروض نهاية العام ثلاجة SAMSUNG حجم 19 قدم باللون الفضي 2 باب، بسعر 4499 ريال بدلاً من 6199 ريال توفير 1700 ريال تخفيض 28%، ويمكنك إستخدام ميزة التقسيط الشهري ودفع مبلغ 375 ريال، تتوفر ثلاجة FREGO حجم 19 قدم باللون الفضي 2 باب، بسعر 1979 ريال بدلاً من 2499 ريال تخفيض 21%، ويمكنك إستخدام ميزة التقسيط الشهري ودفع مبلغ ضمن عروض شركة إيدي المتحدة المحدودة بجميع فروعها على الأجهزة الكهربائية.