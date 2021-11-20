علوم وتكنولوجيا

هاتف انفينيكس Smart 5 Pro الرائع ببطارية كبيرة مزايا ومواصفات هاتف الأرخص سعراً

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عادل نصار 0 تبليغ

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عمر شويل - جدة هاتف انفينيكس Smart 5 Pro الرائع ببطارية كبيرة مزايا ومواصفات هاتف الأرخص سعراً - ثقفني

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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