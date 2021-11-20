نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “كلها مزايا” مميزات لعبة جراند ثفت أوتو 5 الإصدار الجديد 2022 وطريقة تحميلها Grand Theft Auto في المقال التالي

عمر شويل - جدة جراند ثفت أوتو 5 الإصدار الجديد 2022 هي عبارة عن لعبة فيدو تم إصدارها في 17 سبتمبر 2013 للأكس بوكس 360 والبلاستيشن 3، وهي عبارة عن لعبة أكشن عبارة عن تصويب من الشخص الأول على الشخص الثالث بقد تم تطويرها من قبل روكستار نورث ولقد تم إصدارها في 14 أبريل 2015 ونستعرض أهم التفاصيل عن هذه اللعبة خلال السطور القادمة.

جراند ثفت أوتو 5 الإصدار الجديد 2022

هي لعبة جاتا 5 أو تعرف باسم جراند ثفت أوتوا 5 وتكون هذه اللعبة هي إحدى سلسلة لعبة جاتا 5 المشهورة وعندما ظهرت هذه اللعبة أحدثت ضجة كبيرة في تطويرها وأحداثها وسرقة العربيات ومطاردة الشرطة حيث ظهرت على منصات الترفيه الأكثر حداثة.

لقد قام الأشخاص بالأطلاق عليها أسطورة التشكيل وأنها متطورة وحديثة، وذلك بسبب مدى جاذبيتها من رسومات استطاعت أن تنقلنا من عالم الواقع إلى عالم اللعبة الداخلي وكأنها شيء حقيقي ؛ استطاعت أن تنقلنا إلى عالم حر يحقق المتعة الكبرى مع وجود المغامرة فيها ، وأدى وجود عدد كبير من السيارات إلى المتعة وحب المغامرة .

تدور أحداث اللعبة حول ثلاثة من المجرمين يقومون بالأعمال السيئة من سرقة السيارات وأعمال الشغب في الشوارع ومضايقة الناس حيث أن هذا العالم من الجرائم موجود حتى الآن وتم أخذ هذه اللعبة بسبب وجود العصابات في لوس أنجلس ؛ وأن أحداث هذه اللعبة تكون في مطاردات ومغامرات حتى نهايتها ومن الممكن أن تنتهي نهاية غير سعيدة بموتك.

مميزات لعبة جراند ثفت أوتو 5

لقد تميزت اللعبة بكثير من المميزات وخاصة بعد تحديثها، فأصبح من أهم مميزاتها.