“ثبته بطريقتك” خطوات تثبيت واتساب الذهبي الجديد 2021 بعد التحديث الأخير للتطبيق whatsapp gold

نقدم لكم خطوات تثبيت واتساب الذهبي الجديد حيث أن الواتس الذهبي Whatsapp Gold يعتبر من أحدث التطبيقات التي تم نزولها في الفترة الأخيرة وأحدث طفرة في عالم التطبيقات وذلك بسبب الخصائص ولمميزات التي يتمتع بها وقد تم نزوله ليكون مناسف قوي لتطبيق واتس أب الأصلية، واستطاع أن يكون في وقت صغير أفضل تطبيقات المراسلة حول العالم ونستعرض لكم أهم التفاصيل من خلال هذا المقال.

خطوات تثبيت واتساب الذهبي الجديد 2021



اتجه كثير من الاشخاص إلى تحميل والواتس وتسارع الكثير للبحث عنه في جوجل بلاي وذلك بسبب شهرته ويمكننا معرفة تحميله خلال النقاط التالية:

الدخول إلى جوجل بلاي.

كتابة اسم التطبيق الواتس الذهبي في خانة البحث الموجودة.

نقوم بعد ذلك بالضغط على بحث الموجودة باللون الأخضر.

يظهر كلمة واتس الذهبي نقوم بالضغط عليها.

نضغط على كلمة تثبيت .

بعد التحميل نضغط على فتح.

ثم نبدا بعد ذلك في التعامل مع الواتس مثل باقي التطبيقات حيث بعد الدخول عليه نضغط على المتابعة والموافقة.

يتم بعد ذلك تحويلك إلى صفحة أخرى ونكتب بها الاسم ورقم الهاتف ونضغط على التالي.

كتابة رسالة التحقق من رقم الهاتف ونضغط على تم.

من الإعدادات يمكننا تحميل صورة شخصية.

ثم بعد ذلك يفتح الواتس ويتم التعامل من خلاله بكل سهولة

مميزات الواتس الذهبي

هذا التطبيق من التطبيقات التي ذاع صيتها مؤخرا بسرعة فائقة ومن أهم مميزاته كالاتي: