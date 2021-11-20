نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ثبته بطريقتك” خطوات تثبيت واتساب الذهبي الجديد 2021 بعد التحديث الأخير للتطبيق whatsapp gold في المقال التالي
نقدم لكم خطوات تثبيت واتساب الذهبي الجديد حيث أن الواتس الذهبي Whatsapp Gold يعتبر من أحدث التطبيقات التي تم نزولها في الفترة الأخيرة وأحدث طفرة في عالم التطبيقات وذلك بسبب الخصائص ولمميزات التي يتمتع بها وقد تم نزوله ليكون مناسف قوي لتطبيق واتس أب الأصلية، واستطاع أن يكون في وقت صغير أفضل تطبيقات المراسلة حول العالم ونستعرض لكم أهم التفاصيل من خلال هذا المقال.
خطوات تثبيت واتساب الذهبي الجديد 2021
اتجه كثير من الاشخاص إلى تحميل والواتس وتسارع الكثير للبحث عنه في جوجل بلاي وذلك بسبب شهرته ويمكننا معرفة تحميله خلال النقاط التالية:
- الدخول إلى جوجل بلاي.
- كتابة اسم التطبيق الواتس الذهبي في خانة البحث الموجودة.
- نقوم بعد ذلك بالضغط على بحث الموجودة باللون الأخضر.
- يظهر كلمة واتس الذهبي نقوم بالضغط عليها.
- نضغط على كلمة تثبيت .
- بعد التحميل نضغط على فتح.
- ثم نبدا بعد ذلك في التعامل مع الواتس مثل باقي التطبيقات حيث بعد الدخول عليه نضغط على المتابعة والموافقة.
- يتم بعد ذلك تحويلك إلى صفحة أخرى ونكتب بها الاسم ورقم الهاتف ونضغط على التالي.
- كتابة رسالة التحقق من رقم الهاتف ونضغط على تم.
- من الإعدادات يمكننا تحميل صورة شخصية.
- ثم بعد ذلك يفتح الواتس ويتم التعامل من خلاله بكل سهولة
مميزات الواتس الذهبي
هذا التطبيق من التطبيقات التي ذاع صيتها مؤخرا بسرعة فائقة ومن أهم مميزاته كالاتي:
- نستطيع تحميل هذا التطبيق بكل سهولة من المتجر بلاي.
- يقوم بتدعيم انظمة الاندرويد للهواتف.
- يكون باللغة العربية لذلك يسهل على كثير من العرب التعامل معه.
- يدعم خاصية إخفاء ظهور الآن.
- لديه خاصية من يستطيع التحدث إليك الآن.
- نستطيع من خلاله التحكم في مشاهدة الستوري.
- من خلاله يمكن أن نعرف الرسائل المحذوفة.
- يمكن حذف العلامتين الصح وارجعاهم مرة أخرى.
- يغلق المحادثات الهامة برقم سري.
- يمكن من وضع خلفية مختلفة لكل شخص.
- تحميل حالات الواتس الموجودة لدى الأصدقاء.
- الاختيار بين الأنماط المختلفة لقفل المحادثات.
- تغيير الصورة أثناء المحادثة بكل سهولة.
- يتيح لنا الاختيار بين الخطوط الموجودة داخل التطبيق.
- أقامت مجموعات ودردشات جماعية بسهولة.
- تكون خاصية الاتصال سهلة وتؤدي إلى السماع الصوت بطريقة واضحة.
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