نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة GTA V الأصلية للأندرويد نسخة Grand Theft Auto: San Andreas في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت لعبة GTA V الأصلية لهواتف أند رويد . تلك اللعبة الأشهر علي مستوي العالم حيث نسخة لعبة Grand Theft Auto: San Andreas . تتطلب بعض الطلبات الخاصة بالتشغيل علي هواتف أند رويد . كذلك نسخة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس هي واحدة من نسخة GTA V . التي تعتبر أشهر نسخة في لعبة جراند ثفت أوتو . حيث شهرتها أوسع من شهرة نسخة جراند ثفت أوتو فايس سيتي . ذلك يدفع الكثيرين للبحث بشكل مستمر عن طريقة تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas . التي سنعرضها بالتفصيل داخل المقال ، وحيث أن أول إصدار من لعبة Grand Theft Auto . كان متوافق مع أجهزة الكمبيوتر المختلفة . وأتي التطوير من الشركة بإصدار نسخ عديدة تتوافق مع هواتف أند رويد . منها نسخة GTA Liberty City Stories . كما تم وضع بعض المتطلبات الخاصة بلعبة جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز . لكي ما تعمل علي الهواتف . ومن خلال المقال سنتعرف علي طريقة تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس بالخطوات .

تثبيت لعبة GTA V الأصلية كيف يتم لهواتف أند رويد المختلفة

لكي ما يتم تثبيت لعبة GTA V الأصلية ذلك من خلال المتاجر المعتمدة والمتوافقة مع الهاتف . ذلك عبر خطوات بسيطة في لعبة GTA V وبكل سهولة . تلك الخطوات الخاصة بالتثبيت هي كالتالي :-

أذا كان لديك حساب علي جوجل بلاي أو أبل ستور يتم تسجيل الدخول علي أي من المتاجر . كذلك يتم البحث عن جراند ثفت أوتو: سان أندرياس من مربع البحث في المتجر . كما يتم البحث أيضاً البحث عن أي نسخة مرغوبة سواء Grand Theft Auto: San Andreas أو GTA Liberty City Stories . بعد الخطوات السابقة يتم تحديد السعر في لعبة جراند ثفت أوتو من خلال القائمة الخاصة بذلك . كذلك يجب تحديد طريقة الدفع لشراء جراند ثفت أوتو: سان أندرياس أو أي نسخة أخري . يتم بعد ذلك الضغط علي الزر الخاص بتثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas . أذا كانت رغبتك في ربط لعبة Grand Theft Auto بحساب FACEBOOK يتم ذلك من خلال بريدك الإلكتروني . تلك الخطوات بشكل كامل لكي ما يتم تثبيت جراند ثفت أوتو علي هواتف أند رويد .

ما هي متطلبات تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس

المتطلبات في تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas . لكافة أجهزة الكمبيوتر تختلف عن هواتف أند رويد . ذلك لأن أجهزة الكمبيوتر تتطلب مساحة تخزين فارغة بمقدار 40GB . لأن تصميم جراند ثفت أوتو للكمبيوتر بجرافيك بمعدل عالي . كذلك حرصت الشركة عند إصدار جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز . مع النسخة السابقة وتوافقها مع الهواتف وضعت بعض المتطلبات الخاصة بها . تلك المتطلبات في GTA V APK نتعرف عليها كالتالي :-

تتطلب Grand Theft Auto: San Andreas مساحة تخزين فارغة بالهاتف 3GB .

مساحة تخزين فارغة بالهاتف 3GB . كذلك المعالج الخاص بالهاتف يكون ثماني النواة بتقنية SNAPDRAGON 865 ليتم تشغيل جراند ثفت أوتو: سان أندرياس

كما تتطلب لعبة Grand Theft Auto: San Andreas معالج رسومي قوي لتشغيل اللعبة .

معالج رسومي قوي لتشغيل اللعبة . كذلك يجب أن يكون نظام تشغيل الهاتف أند رويد 11 في نسخة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس .

كما أن تثبيت لعبة GTA V الأصلية لهواتف أيفون يكون نظام التشغيل IOS14 وذاكرة داخلية 4GB .

GTA Liberty City Stories ومتطلبات تثبيت اللعبة لهواتف أند رويد

لكي ما يتم تثبيت جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز . للنسخة المدفوعة علي المتاجر المعتمدة ذلك يكون عبر خطوات سهلة ليتم تثبيت لعبة GTA V الأصلية . والخطوات الخاصة بذلك كالآتي :-

يجب أن تكون هناك مساحة فارغة بالهاتف بقدر 2GB . كما أن معالج الهاتف يكون رباعي النواة SNAPDRAGON 720G لتثبيت جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز . كذلك ليتم تثبيت GTA Liberty City Stories توافر ذاكرة عشوائية بقدر 4GB . كما أن تثبيت جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز بالهاتف بنظام أند رويد 9.0.1 .

تثبيت لعبة GTA V الأصلية ذلك من خلال المتاجر الرسمية المعتمدة لهواتف أند رويد . تعرفنا من خلال المقال علي الخطوات الخاصة بتثبيت جراند ثفت أوتو . كما أشرنا أيضاً لنسخة أخري من اللعبة وهي نسخة GTA Liberty City Stories . ومتطلبات التشغيل الخاصة بها .