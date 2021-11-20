طريقة استخراج نتائج نظام نور للطلاب للفصل الدراسي الأول والثاني 2022 من خلال رابط noor system

نظام نور هو نظام تعليمي رائع أقامته وزارة التربية والتعليم السعودية على الإنترنت حيث يربط بين الطلاب والمعلم والإدارة المدرسية ويقدم كل الخدمات التعليمة لهم عن طريق الإنترنت حيث يمكن استخراج نتائج نظام نور من خلال منصة مدرستي ونسترض لكم الهدف من أنشاء هذا النظام وكفيفة استخراج النتائج وأهم التفاصيل الخاصة به من خلال هذا المقال.

أسباب إنشاء وزارة التربية والتعليم السعودية لنظام نور

يكون هذا النظام حلقة متكاملة بين المعلم والإدارة المدرسية والطلاب.

يستطيع ولي الأمر من خلاله معرفة نتيجة أبنائه عن طريق الحساب الشخصي الخاص به.

يقوم ولي الأمر من خلال هذا النظام متابعة الحالة التعليمية لأبنائه عن طريق نظام نور.

يربط النظام بين المدرس والإدارة التعليمة حيث يستطيع المعلم معرفة جميع القرارات الإدارية من خلال هذا النظام.

يمكن للمعلم ان يحصل على الإجازات التي يريدها أو قطع إجازة معينة من خلال هذا النظام.

يمكن الطالب من معرفة موعد بدء الامتحانات ومعرفة جدول الامتحانات ومعرفة الأخبار الخاصة بالنتيجة.

أرادة وزارة التربية والتعليم توفير كل الخدمات التعليمة للمعلم والطلاب من خلال هذا البرنامج.

استخراج نتائج نظام نور

يمكننا التعرف على نتائج الطلاب من خلال نظام نور بكل سهولة وذلك عن طريق أتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الخاص لنظام نور.

يتم ادخال اسم المستخدم.

نضغط على دخول.

نقوم بالضغط على نظام النتائج.

نضغط على التالي.

باستخدام رقم الهوية لولي الأمر نبحث عن نتيجة الطالب التي نريدها.

ندخل رمز التحقق وكلمة المرور.

نضغط على تسجيل الدخول لمعرفة النتيجة.

استخراج نتائج الطلاب عن طريق منصة مدرستي

يمكننا استخراج نتائج نظام نور للطلاب من خلال منصة مدرستي الموجودة في نظام نور دون الحاجة إلى استخدام رقم الهوية حيث يكون الرابط الخاص بالمنصة هو المسئول عن النتائج الدراسية والمناهج الخاصة بالدراسة ويمكن معرفة النتيجة عن طريق المنصة بأتباع الخطوات التالية: