تثبيت لعبة GTA: Liberty City Stories وتثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas بطريقة أمنة 100%

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عمر شويل - جدة لعبة GTA: Liberty City Stories . الآن أصبح بإمكانك تحميل GTA: Liberty City Stories download في خلال دقائق وبضغطة واحدة. وذلك عن طريق إتباع الطريقة التي سوف نذكرها لكم في هذا المقال. للاستمتاع بواحدة من أفضل إلعاب العالم المفتوح الملء بالأكشن والمغامرات. الذي تم إصدارها في 24 أكتوبر 2005 لأول مره لأجهزة البلاي ستيشن المحمولة. حيث تعتبر جراند ثفت أوتو: ليبرتي سيتي ستوريز هي الإصدار التاسع في سلسلة سرقة السيارات الذي سبقتها سرقة السيارات الكبري. واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة تحميل GTA Liberty City Stories للاندرويد بحجم صغير . فتابعوني لمعرفة كافة التفاصيل.

لعبة GTA: Liberty City Stories

تعتبر لعبة GTA: Liberty City Stories من أشهر الإلعاب الإلكترونية التابعة لسلسلة ألعاب جاتا الشهيرة. فهي واحدة من أكثر الإلعاب التي يفضلها الكثير من الأشخاص من جميع أنحاء العالم. لقضاء أمتع أوقات الفراغ في قضاء أفضل المغامرات والإثارة والتشويق. والمحاولة من الإفلات من الشرطة والهروب عن طريق استخدام حيل إبداعية مبتكرة. حيث تعتبر GTA: Liberty City Stories تشبه لعبة Grand Theft Auto: San Andreas بشكل كبير من حيث الإحداث التي تدور حولها اللعبة. يمكن للاعبين اللعب بشكل فردي أو جماعي مثلما يفضل فهي تتيح الكثير من خيارات اللعب المختلفة. يفضل الكثير من اللاعبين أيضا grand theft auto vice city فهي أيضا لعبة مليئة بالمغامرات وأداء الكثير من المهمات وسرقة السيارات الكبري.

تثبيت لعبة GTA: Liberty City Stories

يمكن لجميع اللاعبين تثبيت لعبة GTA: Liberty City Stories للأندرويد والأيفون بكل سهوله وبطريقة أمنة ومضمونة. كل ما عليكم هو إتباع خطوات تحميل gta v الأصلية :

يجب عليك التأكد من أن خدمة الأنترنت متوفره على هاتفك.

ثم فتح متجر جوجل بلاي من هاتف الأندرويد.

أما إذا كان هاتفك أيفون قم بفتح متجر أبل ستور.

سوف تجد مربع بحث في أعلي صفحة المتجر.

أكتب بداخلها ( GTA: Liberty City Stories ).

). ثم أنقر على كلمة بحث.

سوف تظهر لك على الفور الصفحة الرسمية للعبة.

حينها أنقر على ( تثبيت GTA: Liberty City Stories ).

). سوف تبدأ الآن عملية التحميل والتثبيت على هاتفك.

يجب عليك الانتظار قليلا حتي يتم انتهاء التحميل والتثبيت.

بعد ذلك قم بربط اللعبة بحسابك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

يمكنك الآن فتح اللعبة بكل سهوله والاستمتاع بها بدون أي مشاكل.

تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas

هل تريد تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas ؟ نعم يمكنك ذلك وبكل سهوله عن طريق إتباع خطوات تحميل لعبة gta v للاندرويد كالتالي :

كما ذكرنا لكم في السابق أنه من اللازم التأكد من اتصال خدمة الأنترنت بهاتفك.

ثم فتح متجر جوجل بلاي من هاتف الأندرويد.

أما إذا كان هاتفك أيفون قم بفتح متجر أبل ستور.

سوف تجد مربع بحث في أعلي صفحة المتجر.

أكتب بداخلها ( Grand Theft Auto: San Andreas ).

). ثم أنقر على كلمة بحث.

سوف تظهر لك على الفور الصفحة الرسمية للعبة.

حينها أنقر على ( تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas ).

). سوف تبدأ الآن عملية التحميل والتثبيت على هاتفك.

يجب عليك الانتظار قليلا حتي يتم انتهاء التحميل والتثبيت.

بعد ذلك قم بربط اللعبة بحسابك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

يمكنك الآن فتح اللعبة بكل سهوله والاستمتاع بها بدون أي مشاكل.

متطلبات تشغيل GTA: Liberty City Stories

نظرا لما تحمله GTA: Liberty City Stories من أنواع جرافيكس حديثة ومتطورة. هذا الأمر الذي يلزم أن يوجد متطلبات تشغيل معينة لكي تتمكن من اللعب بدون تقطيع أو مشاكل. وهذه هي متطلبات تشغيل grand theft auto :

يجب أن يكن لديك مساحة خالية على هاتفك لا تقل عن 5 جيجا بايت أو أكثر. لآن حجم grand theft auto على جوجل بلاي يبلغ 2.5 جيجا بايت.

على جوجل بلاي يبلغ 2.5 جيجا بايت. رامات عالية لا تقل عن 4 جيجا رام.

كما يجب أن يكون لديك نظام تشغيل أندرويد 11.

لكي تتمكن من تشعيل لعبة gta v يجب أن يكون لديك معالج من الفئة المتوسطة أو أعلي من ذلك.

يجب أن يكون لديك معالج من الفئة المتوسطة أو أعلي من ذلك. معالج رسومي أيضا من الفئة المتوسطة. ويفضل أن يكن أعلي من ذلك.

تاتي لعبة GTA: Liberty City Stories برسومات عالية الجودة. لتصبح اللعبة أكثر واقعية ليشعر اللاعب وكأنة يقف في أرض المعركة وهذا ما يشير حماسة. ويجعل اللاعب أكثر إصرارا لتحقيق الفوز والانتقال إلى مستويات عالية ومتقدمة. حيث تحتوي لعبة جراند ثفت أوتو على الكثير من الشخصيات المتنوعة بالإضافة إلى الأسلحة القوية والمتطورة مثل AK-47 أو Pistol أو Shotgun أو Sub Machine Gun. التي تساعد اللاعب على الاستيلاء على السيارات والهروب من الشرطة بكل سهوله. لذلك ننصحك بإتباع طريقة تحميل GTA: Liberty City Stories التي ذكرناها لكم للاستمتاع بأفضل المغامرات والأوقات.