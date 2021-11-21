الطرق المختلفة لقراءة رسائل تيليجرام دون علم ومعرفة الطرف الآخر

منذ أن حدثت أعطال لتطبيق واتساب وتكررت الأعطال مرات عديدة وزادت فترة العطل والإصلاح كان لمحبي تطبيقات المراسلة البحث عن بديل وكان من ضمن بدائل تطبيق الواتساب أن تركه الكثير وذهب الى التطبيق الآمن والمحبب اليهم بفضل بعض المزايا العديدة المتوفرة على خدماته وهو تطبيق تيليجرام، وأصبح التيلجرام Telegram أقوى منافس لتطبيق الواتساب WhatsApp، فكلتا التطبيقين يتمتعون بالخصوصية، كما أن تطبيق التيلجرام يتواجد به كافة المميزات التي يتمتع بها الواتساب ولكنه يفتقر إلي ميزة مشاهدة الرسائل دون علم الطرف الآخر Preview Chats، واليوم ومن خلال مقالنا نوضح بالتفصيل كيف تقرأ رسائل تيليجرام بدون معرفة مرسلها وكما سنوضح أكثر من طريقة لقراءة الرسائل دون علم مرسلها من خلال موقع ثقفني ستجد كل جديد في عالم التكنولوجيا والخدمات اليومية التي تهم المواطنين، ولن يظهر بعد الآن للطرف الآخر أنك قمت بمشاهدة الرسائل.

أفضل الطرق لقراءة رسائل تيليجرام دون معرفة الطرف الآخر:

اولا: يمكننا مشاهدة الرسائل من خلال لوحة الاشعارات كما يلي:



حيث يمكننا أن نقرا الرسائل دون علم المرسل من خلال ميزة معانية الرسائل من خلال الاشعارات، وتستطيع تفغيل ميزة المعاينة بالخطوات التالية:

الدخول إلى تطبيق التليجرام Telegram. الضغط على 3 نقاط من أعلى الشاشة. التوجة إلى الإعدادات ثم الاشعارات. تحديد جهات الإتصال التي تريد تفعيل معانية الاشعارات.

ثانيا من خلال تفعيل وضع الطيران:

حيث يمكنك من خلال تفعيل وضع الطيران قراءة رسائل التيلجرام دون علم الطرف الآخر بالخطوات التالية:

تفعيل وضع الطيران. ثم الدخول إلى التطبيق والتوجة إلى الرسائل المراد قرأتها. بعد مشاهدة الرسائل الخروج من التطبيق وإزالة التطبيق من قائمة التطبيقات. إلغاء تفعيل وضع الطيران.

بالخطوات طريقة أخرى وكيفية قراءة رسائل التيلجرام دون علم الطرف الآخر: