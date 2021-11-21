العب الآن.. طريقة تشغيل لعبة جاتا ليبرتي سيتي ستوريز GTA Liberty City Storie علي أجهزة الأندرويد والايفون والكمبيوتر في ثواني

طريقة تشغيل لعبة جاتا ليبرتي سيتي ستوريز GTA Liberty City Storie، تعتبر تلك اللعبة هي التطوير والتحديث للعبة جراند ثفت أوتو 5 حيث تعد من بين الألعاب التي يفضلها الكثير من مستخدمي ألعاب الفيديو وتعد حديثة وممتلئة بالمطاردات والمغامرات والتي تبعث على التشويق والإثارة، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن هذه اللعبة وفكرتها وموضوعها، حيث تعد من بين الألعاب التي تحمل فكرة وموضوع مثير يجعل للاعب في حالة من الترقب والبحث وتستدعي أن اتكون هناك سرعة بديهة لدى اللاعب مع توفر قوة الملاحظة بدرجة كبيرة، وعبر فقراتنا نقدم العرض الوافي عن كيفية التشغيل لتلك اللعبة على الحواسب الآلية.

طريقة تشغيل لعبة جاتا ليبرتي سيتي ستوريز علي أجهزة الكمبيوتر

تشغيل اللعبة جراند ليبرتي سيتي ستوريز يكون من خلال المتابعة لعدد من الخطوات البسيطة، والتي من خلالها يقوم اللاعب بالتشغيل السريع للعبة، وتحميلها على الفور حيث أن تلك اللعبة تعتبر من بيمن أكثر ألعاب المطاردات والمغامرات والتي يفضل لعبها قطاع كبير من جمهور مستخدمي ألعاب الفيديو وقصتها المثيرة حول اكتشاف سر مرتكب جريمة قتل يعد هو الدافع للاعب للبحث المستمر عن هوية قاتل والديته إلى أن يعثر عليه، وتلك اللعبة تدفع بالكثير من مستخدمي ألعاب الفيديو إلى أن يقوموا بتحميلها على الفور والخطوات تكون من خلال الآتي:

خطوات تشغيل لعبة جاتا ليبرتي سيتي ستوريز

يقوم اللاعب بكتابة اسم اللعبة بحقل البحث.

الخطوة التالية هي النقر على المربع البحثي على الفور.

تظهر أيقونة لعبة جراند ليبرتي سيتي ستوريز

يتم الضغط على الزر الخاص بالداون لود.

يتم الضغط على الزر الخاص بالداون لود. تشغيل لعبة جراند ليبرتي سيتي ستوريز على الأيفون

رابط تشغيل لعبة جاتا ليبرتي سيتي ستوريز علي أجهزة الأندرويد