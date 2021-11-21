نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحديث الجديد في لعبة ببجي موبايل 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التحديث الأخير في لعبة ببجي، قام عدد كبير من محبي ألعاب الفيديو وخاصةً لعبة ببجي موبايل بالبحث عبر محركات البحث عن الإصدار الأخير من لعبة ببجي الذي تم توفيره بعد التحديث الأخيرة للعبة، وببجي هي اللعبة الأكثر شهرة على مدار الفترة الأخيرة في العالم بأكمله والتي تمكنت من جذب انتباه العديد من الشباب والأطفال بالإضافة إلى نجاحها للوصول إلى عدد كبير من المستخدمين الذين قاموا بتحميل اللعبة، حيث تجاوز عدد المستخدمين المليار مستخدم وفيما يلي سنعرفكم على معلومات أكثر حول الإصدار الأخير من لعبة ببجي.

لعبة ببجي موبايل PUBG mobile

كما ذكرنا مسبقًا أن لعبة ببجي تحتل قائمة أكثر الألعاب شهرة في العالم العربي فهي لعبة جماعية تجمع الأصدقاء من حول العالم للعب معًا، والتي تم تصنيفها ضمن ألعاب البقاء أو الرويال باتل التي اشتهرت في الفترة الأخيرة وكانت أول انطلاقة لها في 23 مارس 2017.

ويمكننا إيجادها على جميع المنصات الإلكترونية المتعددة مثل أجهزة أيفون أو أندرويد أو وبلاي ستيشن 4 و5 حيث أنه تمت الكثير من التحديثات على اللعبة بالتعاون مع بلو هول الشركة العالمية المتخصصة في ألعاب الفيديو وذلك بغرض إطلاق اللعبة على جميع المنصات المتاحة.

تحديث لعبة ببجي الجديد

حرصت شركة تينسنت العالمية الشهيرة على توفير الإصدار الأخير من لعبة ببجي برقم 1.7 والذي سيتم إصداره هذا العام عام 2021 والذي يحمل الكثير من التحديثات التي تم إضافتها الفترة الماضية من الشركة المصممة للعبة، حيث سيتم إضافته لجميع مستخدمي اللعبة في جميع أنحاء العالم.

كما أن هناك عدد كبير من اللاعبين يحرصون على تحديث اللعبة باستمرار من أجل التمتع بمزايا الإصدار الأخير من ببجي موبايل ومن تلك المزايا الرائعة: