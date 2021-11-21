نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas و GTA: Liberty City Stories في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة Grand Theft Auto ، يبحث الكثير من مستخدمي الألعاب الإلكترونية عن كيفية التثبيت الصحيحة لإصدارات ( Grand Theft Auto: San Andreas، Grand Theft Auto: Vice city، GTA: Liberty City Stories). والتي أصدرتها رسميا علي الجوالات الأندرويد والايفون مؤخرا وتحديدا منذ ثلاثة سنوات. بعد مشاركة شركة روك ستار جيم مع جوجل بلاي وآبل ستور. حيث قامت بإطلاق لعبة GTA V الأصلية على هذه الأنظمة. كما حازت إصدارات اللعبة علي شهرة واسعة وإعجاب الكثيرين من مستخدمي الألعاب الإلكترونية. حيث يقومون بلعبها بشكل مستمر وذلك نظرا للمغامرة والتشويق التي تقوم علي أساسها اللعبة. واليوم أعزائي مستخدمي اللعبة سوف نستعرض لكم كيفية تثبيت أحدث إصدارين من GTA V APK وهما لعبة Grand Theft Auto: San Andreas وإصدار GTA: Liberty City Stories . كما سنستعرض شروط تشغيل اللعبة علي الجوالات المحمولة بكل سهولة وذلك من خلال السطور القليلة القادمة.

تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد والايفون

إصدار Grand Theft Auto: San Andreas هو أقوى إصدار من لعبة GTA V الأصلية حيث تتمتع بتصميم خرافي في تشغيل اللعبة وفي شكلها وطريقة اللعب. كما يمكنك أختيار فرد من أفراد العصابة واللعب به. عكس الإصدارات الأخرى يقوم نظام اللعبة علي أختيار إجباري لفرد العصابة واللعب به والقيام بمهام اللعبة. لذللك يعتبر إصدار Grand Theft Auto: San Andreas مختلف عن إصدار Grand Theft Auto: Vice city وإصدار GTA: Liberty City Stories حيث هذان الإصدارين الأخرين يشبهان بعضهما تماما في كل شئ. ولتثبيت إصدار لعبة GTA V يجب إتباع التالي.

يجب أولا أن يكون الجوال متصل بالأنترنت إذا كان جوالك يعمل بنظام الأندرويد أو IOS.

كما يجب الدخول علي جوجل بلاي من أندرويد وآبل ستور من جوالات ايفون.

ثم القيام بالبحث عن لعبة GTA V الأصلية من شريط بحث جوجل بلاي لأنظمة أندرويد ومن آبل ستور لأنظمة أيفون.

من شريط بحث جوجل بلاي لأنظمة أندرويد ومن آبل ستور لأنظمة أيفون. سوف تظهر إصدارت GTA V APK المختلفة قم بخيار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas .

المختلفة قم بخيار . كما يجب النقر علي اللعبة. ودفع قيمة الإصدار المقدر بــ30 ريال سعوديا بينما بالعملة المصرية مائة وثلاثون جنيها مصريا.

يجب أختيار طريقة الدفع التي تتاح في دولتك ودفع قيمة الإصدار.

الآن سوف يظهر زر تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas قم بالضغط عليه وثبتها بنجاح علي الجوال.

متطلبات لعبة Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد والايفون

كما ذكرنا من قبل أن هذا الإصدار من لعبة GTA V للاندرويد والايفون سان أندرياس. هي أقوى إصدار حيث جرافيك خرافي للعبة. من نظام تشويقي في عالم السرقة والمطارادت مع رجال الشرطة وركوب السيارات والطائرات وقيادة القطارات والدراجات النارية. ولتشغيل اللعبة يجب توافق الجوالات من اندرويد وايفون لتشغيلها بسهولة فيجب توافر هذه المتطلبات التالية.

يجب أن يتوفر في جوال الأندرويد مساحة لا تقل عن 4 جيجا بايت بينما في جوالات أيفون مساحة لا تقل عن 5 جيجا بايت. ويفضل أنها تكون اكثر.

كما يجب أن تعمل GTA V APK علي ذاكرة عشوائية 4 جيجا ويفضل 6 جيجا. بينما تعملي علي جوالات ايفون علي ذاكرة عشوائية 3 جيجا فقط.

علي ذاكرة عشوائية 4 جيجا ويفضل 6 جيجا. بينما تعملي علي جوالات ايفون علي ذاكرة عشوائية 3 جيجا فقط. إصدار Grand Theft Auto: San Andreas يعمل بمعالج قوي من الفئة السعرية غالية الثمن حيث لا يقل عن معالج ثماني النواة علي أجهزة أندرويد. بينما يعمل نفس الإصدار علي نظام ايفون بمعالج رباعي النواة نظرا لقوة ايفون في تصنيع المعالجات.

يعمل بمعالج قوي من الفئة السعرية غالية الثمن حيث لا يقل عن معالج ثماني النواة علي أجهزة أندرويد. بينما يعمل نفس الإصدار علي نظام ايفون بمعالج رباعي النواة نظرا لقوة ايفون في تصنيع المعالجات. كما تعمل لعبة GTA V الأصلية علي معالج رسومي للشاشة بمعالج قوي في النظامين أندرويد وايفون.

علي معالج رسومي للشاشة بمعالج قوي في النظامين أندرويد وايفون. تعمل اللعبة علي اندرويد 11 بينما علي أيفون بنظام IOS 10.

تثبيت إصدار GTA: Liberty City Stories للاندرويد والايفون

يعتبر هذا الإصدار أحدث إصدارات لعبة Grand Theft Auto للاندرويد والايفون. حيث تم تعديل بعض الأشياء في هذا الإصدار من الجرافيك والرسوميات. ولكن حتى الآن تشبه كثير إصدار Grand Theft Auto: Vice city حيث يظل هذا الإصدار هو الأوسط بين فايس سيتي و Grand Theft Auto: San Andreas. ولتثبيت لعبة GTA: Liberty City Stories يجب أن تتبع الخطوات التالية.

يجب الدخول أولا علي جوجل بلاي للاندرويد وآبل ستور للنظام IOS.

كما يجب البحث عن لعبة GTA V الأصلية .

. ثم يجب أختيار إصدار لعبة GTA: Liberty City Stories من الإصدارات الظاهرة أمامك.

من الإصدارات الظاهرة أمامك. بعد ذلك يجب النقر علي قيمة اللعبة ودفع قيمتها والتي تبلغ 30 ريال سعودي مثل إصدار Grand Theft Auto: San Andreas . وذلك من خلال الدفع الإلكتروني المتاح في الدولة الذي تقيم بها.

. وذلك من خلال الدفع الإلكتروني المتاح في الدولة الذي تقيم بها. بعد دفع قيمة الإصدار سوف يظهر زر التثبيت حيث يجب الضغط عليه وسوف تقوم بتثبيتها بنجاح علي جوالك.

الآن أفتح اللعبة واستمتع بأداء اللعبة الخرافي.

متطلبات تشغيل GTA: Liberty City Stories للاندرويد والايفون

متطلبات لعبة Grand Theft Auto ليبرتي سيتي ستوريز متطلبات متوسطة ولا تتطلب الكثير من الشروط لتشغيلها علي الجوالات حيث تعمل بسلاسة علي الجوالات المتوسطة في فئة الاندرويد والايفون. ولكن سعر اللعبة يصبح العقبة الوحيدة في تثبيتها علي الجوالات نظرا انها مدفوعة وليست مجانية. ويجب توافر هذه الشروط التالية لتشغيل لعبة GTA: Liberty City Stories.

مساحة اللعبة علي متجر جوجل 2.5 جيجا بينما علي آبل ستور 3 جيجا. فينصح توافر هذه المساجة في كلا النظامين أو أكثر من ذلك.

كما تعمل لعبة GTA V للاندرويد والايفون علي ذاكرة عشوائية 4 جيجا في أندرويد و 2 جيجا في ايفون.

والايفون علي ذاكرة عشوائية 4 جيجا في أندرويد و 2 جيجا في ايفون. كما يجب أن يكون الجوال الأندرويد يحتوي علي معالج متوسط رباعي النواة لتشغيل GTA V APK ولايفون أيضا يجب أن يكون رباعي النواة.

ولايفون أيضا يجب أن يكون رباعي النواة. لا تتطلب GTA: Liberty City Stories معالج رسومي قوي مثل Grand Theft Auto: San Andreas . حيث تتطلب معالج رسومي متوسط في الجوالات التي سعرها متوسط.

معالج رسومي قوي مثل . حيث تتطلب معالج رسومي متوسط في الجوالات التي سعرها متوسط. كما تعمل اللعبة علي نظام أندرويد 10. بينما تعمل على ايفون IOS 9.

عزيزي القارئ لقد تم أستعراض من خلال الفقرات السابقة عن تثبيت لعبة Grand Theft Auto إصدار Grand Theft Auto: San Andreas وإصدار GTA: Liberty City Stories. كما قمنا بأستعراض متطلبات إصدارين لعبة GTA V الأصلية. نتمنى لكم الاستمتاع اللعب. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.